MEC abre inscrições para novo curso gratuito e a distância com vagas para todo o Brasil

Formação em Neuroeducação é 100% online, tem certificação reconhecida e promete revolucionar práticas pedagógicas

Isabella Valverde - 29 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para um novo curso gratuito e totalmente a distância, voltado para educadores de todo o Brasil que desejam inovar em suas práticas pedagógicas. Trata-se do Curso de Formação em Neuroeducação, que oferece 1.000 vagas e tem como proposta aplicar as descobertas mais recentes da neurociência diretamente na sala de aula.

Com carga horária de 200 horas, o curso é 100% digital e garante certificação reconhecida nacionalmente, ampliando as possibilidades de evolução profissional para quem concluir todas as etapas.

Estruturado para proporcionar um conhecimento aprofundado sobre os processos cognitivos envolvidos no aprendizado, o curso ensina como utilizar esses conceitos para melhorar a interação com os estudantes e maximizar o aproveitamento em sala de aula.

A neuroeducação, área central do curso, é uma disciplina inovadora que une conhecimentos da neurociência, psicologia e educação. Seu principal objetivo é aprimorar práticas pedagógicas a partir dos avanços científicos, permitindo que o professor respeite as individualidades e necessidades de cada faixa etária ao planejar suas atividades.

A proposta é de que, ao compreender como o cérebro processa informações, o educador seja capaz de adotar estratégias mais eficientes e inclusivas, elevando a qualidade do ensino.

Entre as vantagens da formação estão o domínio sobre os processos cognitivos, a possibilidade de implementar estratégias pedagógicas modernas e a personalização do ensino para diferentes fases da educação — da infância à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outro atrativo é o recebimento de um certificado oficial emitido pelo próprio MEC, um diferencial importante para quem busca crescer na carreira docente.

O conteúdo do curso está dividido em seis módulos, sendo cinco teóricos e um avaliativo. No primeiro, os participantes terão uma introdução à neuroeducação e à sua importância para o ensino contemporâneo.

Em seguida, os módulos se aprofundam na aplicação prática dos conceitos, começando pela educação infantil, passando pelo ensino fundamental e médio, até chegar à educação de jovens e adultos.

O módulo final consiste em uma avaliação prática e teórica, que servirá para consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da formação.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na plataforma AVAMEC, do Ministério da Educação. A seleção dos participantes será realizada por ordem de inscrição, sem processo seletivo formal.

Isso significa que quem se inscrever primeiro terá mais chances de garantir a vaga. Após a conclusão do curso, o educador receberá o certificado de 200 horas, que pode ser utilizado para enriquecimento do currículo ou pontuação em processos de progressão na carreira.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!