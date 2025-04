Noitada termina em garrafada, pé quebrado e polícia, após discussão por valor de conta

Polícia Militar precisou ser acionada para conter a situação

Paulo Roberto Belém - 29 de abril de 2025

Homem e mulheres ficaram feridas e foram encaminhados para a delegacia (Foto: Reprodução)

Uma noitada terminou com duas jovens (de 19 e 29 anos), uma mulher, de 31 anos, e um homem, de 45 anos, feridos na madrugada desta terça-feira (29), em Catalão, após uma discussão por valor da conta.

Tudo teria começado quando três amigos chegaram a um prostíbulo da cidade no final da noite anterior. Para se ‘divertir’ com cinco mulheres, teriam estipulado quanto consumiriam no local.

Contudo, ao fechar a conta, um dos envolvidos teria se revoltando, dizendo que não ia pagar e dando início a uma confusão, que terminou com as garotas feridas.

A mais nova teve lesões no pé. A segunda mais jovem nas costas, olho e em uma das mãos, enquanto a mais velha teve o pé quebrado e levado para Unidade de Ponto Atendimento (UPA) local.

A dupla de amigos do parceiro disse que ele havia sido esfaqueado no ombro e ainda levado uma garrafada na cabeça, sem saber dizer quem foi a autora da agressão.

Com isso, o homem foi levado pela dupla para atendimento na Santa Casa da cidade, sendo socorrido e estabilizado. Os dois colegas do hospitalizado afirmaram ainda que as moças teriam danificado a moto dele, com pauladas e tijoladas.

Todos os envolvidos foram conduzidos pela Polícia Militar (PM) para a Delegacia da Polícia Civil (PC) de Catalão para serem ouvidos.

