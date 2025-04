Após se tornar destaque em Anápolis, pizzaria anuncia evento especial de reinauguração

Visando melhorias no espaço, Pizza Jah diz que festa contará com degustação gratuita de pizzas, cervejas, refrigerantes, algodão doce e até brinquedos infláveis

Gabriella Licia - 30 de abril de 2025

Pizza Jah faz grande reinauguração em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Para quem prioriza praticidade e sabor inesquecível, uma pizzaria tem dado o que falar. Isso porque a Pizza Jah vem se destacando em Anápolis por adotar um modelo de atendimento diferenciado e, agora, promete entregar ainda mais novidades nesta próxima quinta-feira (1°).

Cativando o coração da cidade, a Pizza Jah passará por reinauguração neste feriado, com melhorias na estrutura e aumento da capacidade de produção. A proposta é reduzir ainda mais o tempo de espera e atender um número maior de pedidos por noite.

O espaço funciona exclusivamente para retirada, sem serviço de delivery, atendimento em mesa ou agendamento antecipado. A proposta busca oferecer agilidade e preços mais acessíveis para quem deseja saborear uma pizza de forma dinamica.

Um dos destaques é a pizza promocional de R$ 31,90, que reúne quatro sabores em uma só unidade: calabresa, frango, presunto e a moda da casa.

Festa grande

Durante o evento de reinauguração, o público poderá aproveitar uma programação especial com brinquedos infláveis, algodão doce e pula-pula para as crianças. Haverá ainda degustação gratuita de pizzas, cervejas e refrigerantes para quem estiver na fila aguardando o atendimento.

A nova fachada será apresentada oficialmente, à partir de 17h30. A reformulação do espaço físico acompanha a proposta de expansão, mantendo a identidade visual da marca com elementos que reforçam a praticidade do serviço.

A pizzaria funciona em regime noturno e a festa se estenderá até às 00h, com atendimento direto ao balcão. O sistema simplificado elimina etapas comuns em pizzarias tradicionais e contribui para a fluidez do atendimento.

Saiba mais, através do Instagram da empresa. Lá, você poderá acompanhar demais informações nas publicações do feed e story. Acesse este link.