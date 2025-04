Homem esquece bilhete da loteria dentro do carro e uma semana depois descobre que ficou milionário

Às vezes, tudo que você precisa é dar uma boa vasculhada nos cantinhos

Anna Júlia Steckelberg - 30 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Sabe aquele velho ditado “quem guarda tem”? Pois um funcionário público de Maryland, nos Estados Unidos, acaba de provar que ele faz todo o sentido — especialmente quando o que se guarda é um bilhete premiado da loteria!

A história, meio sem cré com lé, aconteceu com um morador da pequena e histórica cidade de Princess Anne, que simplesmente esqueceu um bilhete de loteria dentro do porta-luvas do carro. Sem pensar muito, ele deixou o papelzinho ali, quietinho, por dias. Só quando voltou à loja para comprar novos bilhetes, decidiu escanear o antigo — e quase desmaiou: havia ganhado US$ 50.000!

O bilhete premiado era do sorteio de 29 de março e foi comprado em uma loja da rede Royal Farms. O sortudo acertou quatro números brancos e o número da Powerball vermelha — combinação que garantiu o terceiro maior prêmio do concurso.

A surpresa foi tanta que o ganhador, que preferiu não se identificar, contou à Loteria de Maryland que já tinha até esquecido do bilhete. Agora, com o prêmio na conta, a ideia é simples e prática: pagar algumas contas. Simples, mas eficaz. E ele ainda deixou um conselho valioso: “Sempre verifiquem seus bilhetes antes de jogá-los fora. Pode ter um tesouro ali.”

Para quem ficou curioso: jogar na Powerball custa apenas US$ 2 por aposta. Você escolhe cinco números entre 1 e 69, e mais um entre 1 e 26 (o “Powerball” vermelho). Com mais US$ 1, é possível ativar o “Power Play”, que multiplica os ganhos — exceto o prêmio principal — por até 10 vezes.

Ah, e Princess Anne, a cidade onde tudo aconteceu, é um charme à parte. Fundada em 1733, tem casarões do século XVIII, a histórica Teackle Mansion e é lar da Universidade de Maryland Eastern Shore. Quem sabe, além de um bilhete premiado, você não encontra um pouco de paz e cultura por lá também?

