Os signos que mais têm chance de trair em um relacionamento amoroso

Ruan Monyel - 30 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Timur Weber)

Ninguém entra em uma relação pensando que pode acabar ferido, mas a verdade é que o risco existe e, segundo a astrologia, alguns signos têm mais tendência a esse tipo de comportamento.

Por trás das atitudes impulsivas ou dos desejos por novas experiências, há características marcantes em certos signos que os colocam em uma posição de infidelidade.

Embora eles sejam mais propensos a traição, isso não significa que os nativos consumarão o ato.

Muito mais do que simples “culpa do signo”, as chances de trair podem estar ligadas a traços de personalidade, impulsividade ou desejo por novidade.

Embora tudo dependa do grau de maturidade de cada pessoa, a astrologia pode ajudar a entender melhor esses padrões e identificar quais signos têm essa propensão.

Entre os mais citados estão Gêmeos, por sua dualidade e necessidade constante de estímulo mental, além da busca por novidade.

Sagitário também é um desses signos, principalmente pelo espírito livre, uma vez que os nativos adoram a liberdade e não gostam de se prender a padrões.

Áries também faz parte dessa lista, pela natureza impulsiva e, em alguns casos, egoísta, os nativos têm o desejo de conquista constante.

Leão também entra nesse ranking por buscar sempre a admiração e se deixar levar por elogios, além da busca por atenção de outras pessoas.

Já Escorpião, um dos signos conhecidos pela intensidade emocional e sexual, pode acabar se envolvendo em outras relações se sentir que não está sendo valorizado.

Por fim, Aquário, com seu jeito desapegado e pouco convencional de viver o amor, pode acabar se distanciando da fidelidade, se sentindo atraído por conexões livres.

É claro que nenhum signo está “condenado” à infidelidade, afinal, a astrologia não é sentença, mas um caminho para entender melhor os comportamentos.

