Atacarejo abre mais de 100 vagas de emprego em Goiânia; veja como se inscrever

Captação está sendo realizada por meio de processo seletivo e a inscrição pode ser feita através do Whatsapp

Paulo Roberto Belém - 01 de maio de 2025

Carteira de Trabalho Digital (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A rede supermercadista VemKiTem Atacarejo está com mais de uma centena de vagas abertas para colaboradores integrarem a equipe da nova unidade que será inaugurada nos próximos meses em Goiânia.

As oportunidades serão para as áreas administrativas, atendimento ao cliente, cargos de liderança e também são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs).

Todas darão suporte à loja que vai trabalhar com a venda de materiais de construção, artigos para o lar, ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), agro, pet/vet, artigos para montagem de negócios e utilidades em geral.

A captação está sendo realizada por meio de processo seletivo e a inscrição pode ser feita através do Whatsapp (31) 98559-1000, para o qual deve ser encaminhado os currículos e aguardar contato para a continuidade do processo seletivo.

Como política da rede, a empresa destaca que a contratação considerará a inclusão e a diversidade e, por isso, incentiva que pessoas com deficiência se inscrevam nas vagas disponíveis.

Quando contratados, todos passarão por uma formação de 15 dias antes da inauguração da loja que fica localizada na Av. Euríco Viana, esquina com Av. Perimetral Norte, Loteamento Guarema, próximo ao shopping Passeio das Águas.

