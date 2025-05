Estudo revela as principais funções ocupadas pela Geração Z

Balconistas, vendedores de lojas e caixas ocupam os primeiros lugares da lista

Davi Galvão - 01 de maio de 2025

Carteira de trabalho. (Foto Reprodução Agência Brasil)

Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que a atuação dos jovens trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos é altamente concentrada em atividades dos setores de serviços e comércio.

Os dados colocam em evidência os empregos que boa parte da chamada Geração Z, que em 2025 corresponde ao público entre 13 e 29 anos, embarca assim que entra no mercado de trabalho.

As posições mais ocupadas foram as de balconistas e vendedores de lojas (7,9%), escriturários gerais (7,1%) e caixas e expedidores de bilhetes (3%). Trabalhadores elementares da construção de edifícios ficam com a quarta posição, com 354.698 (2,8%), seguidos por recepcionistas em geral, que somam 307.034 (2,4%). Ao todo, foram coletadas informações a respeito de 12.592.13 jovens.

Vale destacar que as 10 áreas mais ocupadas pelos jovens correspondem, sozinhas, a 1/3 de todos os cargos preenchidos por esta faixa etária, evidenciando uma concentração expressiva nessas funções.

Confira a lista completa com as 20 posições que mais concentram jovens da Geração Z:

1º. Balconistas e vendedores de lojas – 1.000.488 (7,9%)

2º. Escriturários gerais – 896.741 (7,1%)

3º. Caixas e expedidores de bilhetes – 379.341 (3,0%)

4º. Trabalhadores elementares da construção de edifícios – 354.698 (2,8%)

5º. Recepcionistas em geral – 307.034 (2,4%)

6º. Especialistas em tratamento de beleza e afins – 251.224 (2,0%)

7º. Trabalhadores de controle de abastecimento e estoques – 245.319 (1,9%)

8º. Repositores de prateleiras – 240.670 (1,9%)

9º. Trabalhadores elementares da agricultura – 224.363 (1,8%)

10º. Condutores de motocicletas – 217.536 (1,7%)

11º. Mecânicos e reparadores de veículos a motor – 215.644 (1,7%)

12º. Carregadores – 213.674 (1,7%)

13º. Agricultores e trab. qualificados em ativ. da agricultura (exclusive hortas, viveiros e jardins) – 212.359 (1,7%)

14º. Cuidadores de crianças – 198.639 (1,6%)

15º. Trabalhadores de limpeza de interior de edifícios, escritórios, hotéis e outros – 195.585 (1,6%)

16º. Balconistas dos serviços de alimentação – 188.197 (1,5%)

17º. Trabalhadores dos serviços domésticos em geral – 185.918 (1,5%)

18º. Trabalhadores elementares da indústria de transformação não classificados anteriormente – 180.917 (1,4%)

19º. Trabalhadores de centrais de atendimento – 176.862 (1,4%)

20º. Garçons – 173.095 (1,4%)

Total das 20 ocupações: 6.058.293 (48,1%)

Todas as ocupações: 12.592.13 (100%)