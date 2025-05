Goiânia e Anápolis encabeçam lista de moradores que não resgataram R$ 143 mil da Nota Fiscal Goiana

Caso valores não sejam reivindicados dentro do prazo, "sortudos" irão perder a bolada

Davi Galvão - 01 de maio de 2025

Nota Fiscal Goiana é uma chance dos consumidores ganharem quantias simplesmente por fazerem compras. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)

O Governo de Goiás divulgou nesta quarta-feira (30) a lista dos ganhadores do sorteio de abril da Nota Fiscal Goiana. Ao todo, foram 158 prêmios que somam R$ 200 mil sendo que, desse total, 95 ainda não foram resgatados, o que representa R$ 143 mil disponíveis.

O sorteio de número 101 ocorreu no dia 24 de abril. Com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta, começou a contar o prazo de 90 dias para que os contemplados solicitem o pagamento pelo site oficial do programa.

Os consumidores premiados são de 20 municípios, dos quais Goiânia lidera com 55 ganhadores, seguida por Anápolis (14), Aparecida de Goiânia (3) e Itumbiara (3). Trindade, Rio Verde, Senador Canedo e o povoado Allan Kardec, em Avelinópolis, tiveram dois ganhadores cada. Outros 12 municípios registraram um ganhador: Águas Lindas, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiás, Iporá, Joviânia, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Palmeiras de Goiás e Pires do Rio.

Entre os prêmios não resgatados estão o maior, de R$ 50 mil, além de dois no valor de R$ 10 mil, três de R$ 5 mil, 27 de R$ 1 mil e 62 de R$ 500.

A consulta ao resultado pode ser feita no site do programa, na aba “Sorteios”. Para os cadastrados, a maneira mais prática é acessar a conta com login e senha e verificar o quadro “Premiação”, onde também está disponível o formulário para solicitação do pagamento, mediante preenchimento de dados bancários do titular.

O coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula, alerta que a solicitação deve ser feita exclusivamente pelo site e que o cidadão deve ter ciência disso para evitar cair em golpes.

“A coordenação envia apenas e-mails informativos, sem links ou formulários. É importante que os ganhadores fiquem atentos para evitar golpes”, reforça.