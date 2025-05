Jovem em Goiânia é esfaqueado enquanto jogava truco por motivo inacreditável

Caso aconteceu por volta das 15h30, em frente a uma distribuidora de bebidas

Paulino Henjengo - 01 de maio de 2025

Vítima após atendimento na UPA do Jardim Curitiba (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas uma partida de truco entre conhecidos terminou em confusão generalizada e agressão grave, na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro Jardim Curitiba, em Goiânia.

O caso aconteceu por volta das 15h30, em frente a uma distribuidora de bebidas onde um jovem, de 25 anos, jogava cartas com outros indivíduos. Durante a partida, uma brincadeira de mau gosto acabou gerando um desentendimento.

Na sequência, ao perceber o rumo das piadas, o jovem teria deixado claro que aceitava as brincadeiras — desde que não fosse tocado. No entanto, um dos envolvidos — de identidade não revelada — não respeitou o limite imposto e acabou entrando em vias de fato com o ofendido.

A situação piorou quando outro agressor, de 30 anos, padrasto do primeiro participante, apareceu com um pedaço de madeira nas mãos e atingiu a vítima na cabeça. O golpe causou uma lesão no lado direito do crânio.

Diante da gravidade, o ferido foi levado às pressas para a UPA do Jardim Curitiba. Posteriormente, ele foi encaminhado ao HUGOL para a realização de exames mais detalhados, como tomografia.

A Polícia Militar (PM) esteve na unidade hospitalar, onde o agredido relatou ter sido ameaçado de morte pelos dois agressores. Com medo de represálias e preocupado com a segurança da família dele, optou por não dar prosseguimento à denúncia.

Diante da decisão, os agentes de segurança pública encerraram o atendimento no local.

