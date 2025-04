Polícia Militar e Postura lançam operação para coibir perturbação de sossego em Anápolis

Ações diárias devem contar, também, com orientação aos anapolinos

Natália Sezil - 04 de abril de 2025

Prefeito Márcio Corrêa. (Foto: Reprodução)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou, na noite desta sexta-feira (04), o lançamento da Operação Legalidade, que busca garantir “o sossego e a ordem de Anápolis”.

Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo Municipal compartilhou que tem recebido diversas reclamações de irregularidades pela cidade, como poluição visual, perturbação do sossego público, e consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas por crianças.

Segundo Márcio, a operação será conduzida diariamente pela Postura Municipal, com apoio da Polícia Militar (PM). Os trabalhos devem ser tanto preventivos, quanto punitivos.

“Dentro da nossa reforma administrativa, nós teremos mais uma reestruturação da Postura, no sentido não apenas de fiscalizar, mas de orientar”, afirmou.

A reestruturação mencionada faz parte das promessas de campanha do gestor municipal – mencionando que isso deve contar com a valorização do servidor e infraestrutura adequada.

“Temos inúmeros desafios pela frente, e a cada dia nós vamos conseguindo lançar e iniciar programas que vão de encontro ao desejo e anseio do anapolino”, finalizou.

