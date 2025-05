Onde assistir Ponte Preta x Anápolis pela Série C neste sábado (03)

Galo da Comarca ainda busca primeira vitória na competição

Augusto Araújo - 01 de maio de 2025

Saiba onde assistir Ponte Preta x Anápolis pela Série C neste sábado (03). (Foto: Júlio César Costa – PontePress / Divulgação- AFC)

Ainda sem conseguir vencer na Série C, o Anápolis vai até a cidade de Campinas (SP) para enfrentar a Ponte Preta, em partida válida pela 4ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR) irá comandar a equipe de arbitragem do confronto.

Os anfitriões do jogo vivem um bom momento. Atualmente, ocupam a 4ª posição da terceira divisão, tendo vencido dois jogos e empatado o outro, até aqui.

Na partida mais recente, contra o Confiança (SE), a vitória veio de virada. No primeiro tempo, Maicon abriu o placar para o Gigante Operário.

Contudo, a Macaca reagiu na segunda etapa. Com dois gols de Elvis ( o segundo já no finalzinho), o time reverteu a desvantagem e conseguiu somar mais três pontos na Série C.

Fase complicada

Por outro lado, o Anápolis completou mais de um mês sem vencer recentemente. Desde o jogo de ida da final do Goianão, a equipe sofreu duas derrotas e dois empates.

O resultado mais recente foi justamente um 0 a 0 diante do Floresta (CE). Mesmo jogando no Estádio Jonas Duarte, o clube não conseguiu balançar as redes e a partida terminou sem gols.

Dessa forma, o Galo da Comarca se encontra em 16º na Série C, com apenas dois pontos conquistados nas três partidas disputadas até o momento.

Com isso, o Tricolor da Boa Vista terá um duro duelo contra a Ponte Preta, que ainda está invicta na competição.

Onde assistir Ponte Preta x Anápolis pela Série C neste sábado (03)

As plataformas digitais Dazn e Nosso Futebol+ irão transmitir a partida em tempo real. Porém, os torcedores ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!