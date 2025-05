6 condimentos que não podem ser consumidos depois da data de validade (podem representar riscos à saúde)

Especialistas explicaram porque é importante descartar logo após bater o prazo final de consumo para o bem da nossa saúde

Magno Oliver - 02 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Nutricionista Priscila Leite)

Existem alguns condimentos que são os queridinhos de todo mundo na hora de uma refeição, lanche ou mesmo para o preparo de uma receita.

No entanto, especialistas alertam para a importância de conferir sempre a data de validade desses condimentos, pois consumir após esse prazo limite causa danos à saúde.

1. Molho de peixe (fish sauce)

Muito usado em preparos com peixe, o molho de peixe deve ser consumido só até o último dia da validade e depois descartado. O motivo é que o condimento contém alto teor de sal na composição e estraga com o tempo. O molho fica com cheiro ruim muito forte e perde as propriedades.

2. Maionese

A tradicional maionese é um dos molhos mais sensíveis que existem, pois contém ovos e isso a torna altamente perecível. Assim, mesmo com bom armazenamento na geladeira, ocorre o risco de desenvolver bactérias como salmonela ou listeria. Elas podem causar sérias infecções intestinais.

3. Molho de tomate (caseiro ou industrializado)

O molho de tomate pode até parecer seguro, porém desenvolve fungos e bactérias que fazem mal à saúde, após o vencimento. Os nutricionistas recomendam descartar o produto, assim que bater a data de validade. Dessa forma, ele mesmo selado perde a acidez, apresenta bolhas e pode fermentar ou azedar, além de mudar a cor para tons mais escuros. Também apresenta odor forte.

4. Molho de soja

O molho de soja é muito usado em preparos de pratos orientais, pois ele contém muito sal e conservantes, aditivos que aumentam a durabilidade. No entanto, o molho de soja desenvolve vários fungos, mofos e bactérias resistentes, quando passa do prazo de validade. Ele fica com um sabor metálico e mais amargo.

5. Mostarda

Muito presente no consumo de sanduíches, a mostarda também não é indicada para consumo após a data de vencimento, é descarte na certa e até antes, a depender do estado que se encontra. Assim, esse molho oxida rapidamente e perde suas propriedades antimicrobianas, sofrendo alteração na textura e na cor.

6. Ketchup

Outro condimento muito famoso e presente na alimentação dos brasileiros é o ketchup. Depois da data de vencimento, a indicação é descartar o frasco. Isso porque ele contém vinagre e açúcar, que ajudam na conservação e estragam todo o conteúdo com o tempo. Assim, o ketchup sofre alteração na textura, gosto, fica mais líquido e muda completamente a cor.

