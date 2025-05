6 jogos que dominaram as lan houses nos anos 2000 (eram muito viciantes)

Pedro Ribeiro - 02 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/Xtreme Games Lan House)

Se você viveu a adolescência ou infância nos anos 2000, com certeza teve algum contato com as famosas lan houses.

Esses lugares foram um ponto de encontro para amigos, batalhas épicas e muitas horas de diversão.

Foi nessa época que vários jogos marcaram uma geração inteira e se tornaram verdadeiros fenômenos da cultura gamer.

Os anos 2000 foram uma era de ouro para os jogos online.

A internet banda larga estava começando a se espalhar, mas nem todo mundo tinha acesso em casa.

Por isso, as lan houses viraram o palco principal onde tudo acontecia.

Quem viveu esse tempo sabe: entrar em uma lan era como mergulhar em um novo mundo, cheio de aventuras, rivalidades e amizades.

6 jogos que dominaram as lan houses nos anos 2000 (eram muito viciantes)

1. World of Warcraft

Lançado em 2004, World of Warcraft virou febre quase que instantaneamente.

O MMORPG da Blizzard levou os jogadores para o mundo fantástico de Azeroth.

Nas lan houses dos anos 2000, era comum ver grupos inteiros formando guildas, combinando ataques e explorando masmorras por horas. O jogo foi um divisor de águas.

Ele elevou o nível dos games online e ajudou a consolidar o estilo MMORPG como um dos preferidos da galera.

2. Hotel Habbo

Habbo era uma mistura de rede social com jogo online. E sim, era viciante!

Criar seu avatar, decorar seu quarto e socializar com outros jogadores se tornou rotina nas lan houses.

Tudo era feito com gráficos simples e pixelados, mas mesmo assim conquistou milhões.

Nos anos 2000, Habbo Hotel foi um dos lugares mais populares da internet entre os jovens.

3. Counter Strike 1.6

Um clássico absoluto. É impossível falar dos anos 2000 e das lan houses sem citar Counter Strike 1.6.

Era o jogo de tiro em primeira pessoa mais jogado da época. Terroristas contra contra-terroristas.

Estratégia, reflexo e trabalho em equipe definiam as partidas. As disputas entre amigos viravam torneios improvisados e até brigas (amistosas) por quem era o melhor sniper.

Foi o grande responsável por popularizar os eSports no Brasil.

4. Club Penguin

Voltado para o público mais jovem, Club Penguin era um ambiente online cheio de minigames, festas e eventos temáticos.

Mesmo assim, atraiu muitos jogadores nas lan houses. Era leve, divertido e tinha uma comunidade ativa.

Durante os anos 2000, o jogo ensinou, de forma lúdica, noções de convivência virtual e respeito ao próximo, algo raro para um jogo daquela época.

5. Ragnarok

Outro MMORPG que conquistou milhares de fãs. Ragnarok era baseado em mitologia nórdica e tinha um visual que misturava 2D e 3D.

Foi um dos primeiros jogos desse estilo a bombar nas lan houses dos anos 2000.

Além disso, o sistema de evolução dos personagens e as guerras entre clãs mantinham os jogadores engajados por meses — ou até anos.

As madrugadas jogando com os amigos eram quase um ritual.

6. Grand Chase

Mistura de luta com RPG, Grand Chase tinha um estilo mais leve e colorido, mas com batalhas intensas.

O jogo coreano caiu no gosto dos brasileiros rapidamente. Nos anos 2000, era comum ver duplas se enfrentando lado a lado nas lan houses.

A jogabilidade cooperativa e o sistema de missões em grupo garantiam partidas emocionantes e muita interação social.

