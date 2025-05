Biscoito centopeia: é uma delícia e fácil para fazer para a criançada de lanche da tarde

Receita caseira e bem tranquila de preparar bombou nas redes sociais e os internautas gostaram bastante

Magno Oliver - 02 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@sabryna.bueno)

Você já ouviu falar no famoso e saudoso biscoito centopeia? É um lanche da tarde que os nossos pais e avós faziam na nossa infância.

Uma receita de biscoito centopeia, com um toque diferente no preparo, bombou nas redes sociais e os internautas ficaram nostálgicos com o lanche.

Biscoito centopeia: é uma delícia e fácil para fazer para a criançada de lanche da tarde

Papel e caneta na mão, porque o perfil no Instagram da Sabryna Bueno (@sabrynaBueno) trouxe uma receitinha direto da roça para preparar para a criançada.

Ingredientes que você vai precisar para fazer a receita

– 125 ml de água;

– 125 ml de óleo e também de leite integral;

– 4 xícaras de polvilho doce (medida de 240 ml);

– 3 ovos;

– 1 xícara de queijo ralado;

– Sal a gosto;

– Água para dar o ponto.

Materiais que você vai precisar para preparar a receita

– Panela;

– Refratário de alumínio;

– Colher de pau;

– Forma de assar bolo.

Modo de Preparo

Pegue a panela e coloque o leite, o óleo, a água e deixe em fogo médio esquentando. No refratário, coloque o polvilho e jogue a misturinha de leite, óleo e água que você colocou no fogo.

Assim, pegue a colher e misture bem tudo, pare um pouco, acrescente os ovos e o queijo ralado. Agora vem o pulo do gato da receita, pois você vai colocar na massa um fio de água para dar o ponto nela. A massa não pode ficar nem dura e nem mole.

Por fim, tempere com um pouco de sal e unte a forma. Forno pré-aquecido e vá colocando a massa em bolinhas, o vídeo ensina a usar duas colheres e fazer bolinhas pequenas.

Assim, leve ao forno por 25 minutos, depois retire e espere esfriar. A sugestão é passar um cafézinho e comer o biscoito ainda quentinho e crocante.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabryna Bueno (@sabryna.bueno)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!