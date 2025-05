Goiana é encontrada morta em quarto de hotel após viajar para assistir circuito da F1 no Japão

A goiana Amanda Borges da Silva foi encontrada morta no quarto de hotel onde estava hospedada, em Narita, no Japão, nesta quinta-feira (1°). A causa do falecimento ainda não é conhecida.

A jovem, natural de Caldazinha, município da Região Metropolitana de Goiânia, morava em São Paulo (SP) e havia ido ao país asiático para assistir a um circuito de Grande Prêmio da Fórmula 1, esporte pelo qual era apaixonada.

A família da jovem já deu início aos procedimentos relacionados ao auxílio funerário para goianos falecidos em países estrangeiros.

Em nota, a Prefeitura de Caldazinha lamentou o falecimento de Amanda, destacando o apreço e carinho que a cidade tinha por ela.

Nos comentários, os internautas também expressaram o pesar com o ocorrido, desejando paz e forças aos amigos e familiares.

“Que Deus te receba de braços abertos e conceda conforto e força a todos os familiares nesse momento de dor. Que a fé e o amor sejam abrigo em meio a saudade”, disse um.

“Obrigado por todos os reels, memes e todos os papos, sobretudo aqueles de Fórmula 1 que conversávamos. Prometo nunca te esquecer, minha cara amiga. Olhe por nós aí de onde estiver”, desejou outro.

Confira a nota da Prefeitura de Caldazinha, na íntegra: