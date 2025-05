Este é o nome feminino mais bonito do mundo, segundo pesquisa

Entre todos, esse nome foi o que mais despertou sentimentos positivos e agradáveis

Pedro Ribeiro - 03 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Recentemente, um estudo científico respondeu uma pergunta que gera bastante debate: qual o nome feminino mais bonito do mundo?

Bom, a resposta pode até ser subjetiva dependendo de gostos pessoais, culturas ou tradições familiares.

Mas quando a ciência entra na jogada, o assunto ganha uma nova perspectiva. Afinal, ela usa de artifícios científicos para definir uma resposta.

Este é o nome feminino mais bonito do mundo, segundo pesquisa

De acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, o nome mais bonito do mundo é Sofia.

O estudo foi liderado pelo linguista cognitivo Dr. Bodo Winter, e analisou como pessoas de diferentes idiomas reagem emocionalmente a centenas de nomes.

Foram realizados testes auditivos com participantes que ouviram diversos nomes sendo pronunciados.

Entre todos, Sofia foi o que mais despertou sentimentos positivos e agradáveis.

Sonoridade suave e aceitação global

O principal destaque de Sofia é sua sonoridade. O nome soa suave, fluido e fácil de pronunciar em diversas línguas, o que o torna amplamente aceito ao redor do mundo.

Além disso, Sofia aparece entre os nomes mais escolhidos em mais de 20 países, como Brasil, Itália, Reino Unido, México, Eslováquia e Estados Unidos. Outras variações, como Sophia e Zsofia, também são bastante populares.

Tudo isso confirma que o nome feminino mais bonito do mundo não só agrada ao ouvido, como também atravessa fronteiras culturais.

Um significado que fortalece o nome

Sofia vem do grego “sophia”, que significa “sabedoria”. Esse significado profundo e positivo adiciona ainda mais valor ao nome.

A mesma raiz aparece em palavras como “filosofia”, que quer dizer “amor à sabedoria”. Isso faz com que muitas pessoas associem o nome à inteligência, serenidade e equilíbrio — qualidades que só reforçam seu apelo emocional.

Crescimento ao redor do mundo

Há cerca de 20 anos, o nome Sofia não era tão comum quanto hoje. O crescimento expressivo de sua popularidade pode ser atribuído a tendências culturais e ao destaque de personalidades públicas.

Celebridades como a atriz colombiana Sofia Vergara e a lendária Sophia Loren ajudaram a tornar o nome ainda mais conhecido e admirado. Associado à beleza, elegância e carisma, Sofia ganhou força e passou a ser uma escolha frequente entre novos pais.

Ser eleito o nome feminino mais bonito do mundo não é pouca coisa. Sofia se destaca por sua harmonia sonora, pela facilidade de uso em diversos idiomas, por seu significado especial e por sua presença marcante em diferentes culturas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!