Conheça município em Goiás que o nome foi inspirado em Uberlândia

Cidade teria se formado ainda na década de 40, com assentamento de algumas famílias fundadoras

Gabriella Pinheiro - 06 de julho de 2025

Castelândia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Castelândia)

Localizada a 260 km de Goiânia, a cidade de Castelândia, em Goiás, tem uma história ligado ao município de Uberlândia, em Minas Gerais (MG).

Conforme constatado no site da Prefeitura, a inspiração para o nome do município se deve a junção de Castelo (Ribeirão) com ‘Andirá’ (Uberlândia) destino da maioria dos viajantes da época.

A cidade teria se formado ainda na década de 40, com o assentamento de algumas famílias fundadoras, localizada as margens da rodovia Sul goiana, que originou o povoado de Castelândia.

Contudo, o local só se tornou distrito após a Lei Municipal n.º 361, de 05-01-1963, que denominava a cidade um município subordianado a Rio Verde.

Anos mais tarde, conforme a Lei Estadual n.º 8.111, de 14-05-1976, o local deixou de pertencer ao município de Rio Verde para ser anexado a cidade de Maurilândia. No entanto, a criação do distrito de Castelândia foi transferida de Maurilândia para Rio Verde.

O local somente foi elevado a categoria de município pela Lei Estadual n.º 11.400, de 16-01-1991, desmembrado de Rio Verde.

