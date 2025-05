Como fazer a limpeza da caixa d’água de forma correta e segura

Aprenda o tutorial mais indicado e preciso para higienizar a sua e ter água saudável para beber em casa

Magno Oliver - 04 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/HP Construções)

A caixa d’água é um reservatório de água presente em todos os lares brasileiros.

Só que o que muitas pessoas não se atentam é que a caixa d’água, com o passar do tempo, acumula sujeira, resíduos e precisa de uma limpeza frequente.

Isso porque esses resíduos de lodo, impurezas, barro da encanação se acumulam no reservatório e podem trazer doenças. Mas qual o jeito eficiente de limpar?

Como fazer a limpeza da caixa d’água de forma correta e segura

Mesmo sem a gente perceber, a água da caixa d’água começa a ficar suja com os microorganismos que se acumulam com o passar do tempo dentro do reservatório.

Portanto, por mais que pareça uma tarefa difícil, é fundamental a manutenção de 6 em 6 meses. Para quem mora em regiões com muita poeira ou com obras próximas à residência, o cuidado deve ser dobrado.

Pensando nisso, um tutorial bem eficiente de limpeza do reservatório doméstico bombou no TikTok e os internautas compartilharam bastante.

O primeiro passo é fechar o registro de entrada de água na caixa para evitar o enchimento durante a limpeza. Em seguida, deixe uma pequena quantidade de água no fundo para ajudar a facilitar a escovação das paredes.

Assim, com uma escova de cerda macia e um pano limpo, esfregue bem o fundo e as paredes da caixa para retirar sedimentos, lodo e microrganismos alojados. Higienize a tampa da caixa também.

Feito isso, pegue um balde e retire toda a água suja. Prepare uma solução de água sanitária e cloro e deixe agir por duas horas no reservatório. Mantenha o registro fechado e deixe a caixa tampada para garantir a desinfecção do sistema.

Por fim, enxágue bem até não restar mais resíduo, esgote essa água e limpe tudo com pano seco. Depois abra o registro e feche a tampa da caixa.

