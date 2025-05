Homem compra mansão por R$ 57 milhões e vê sonho se tornar pesadelo

Uma tempestade caiu na vida dele, que acabou perdendo tudo

Anna Júlia Steckelberg - 04 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Em outubro de 2022, Ningfei Du adquiriu uma mansão por US$ 10,6 milhões (cerca de R$ 57 milhões) em Arney Road, na Nova Zelândia. Ele pagou um depósito de 10%, equivalente a US$ 1,06 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões). A propriedade, com três andares, quatro quartos, cinco salas de estar, quatro banheiros e uma cozinha ampla, estava programada para ser entregue em 31 de janeiro de 2023.​

No entanto, poucos dias antes da entrega, a tempestade Auckland Anniversary atingiu a região, causando inundações e deslizamentos de terra. A mansão foi gravemente afetada, com um grande deslizamento de terra expondo suas fundações. A Defesa Civil classificou o imóvel com uma etiqueta vermelha, indicando risco e proibindo a entrada sem autorização.​

Os proprietários, David Youn e Miji Sunwoo, tentaram resolver a situação, prometendo obter relatórios geotécnicos e de engenharia estrutural, além de manter US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) em uma conta para cobrir eventuais déficits no pagamento do seguro. Apesar disso, os relatórios indicaram riscos de instabilidade, e a casa permaneceu inabitável.​

Em março, os proprietários afirmaram estar prontos para concluir a venda, prometendo repassar quaisquer fundos recebidos pelo seguro e pela Comissão de Terremotos. Du, por sua vez, recusou, alegando que o imóvel continuava inabitável e solicitando o reembolso do depósito.​

O caso foi levado ao Tribunal Superior de Auckland. O juiz Gerard van Bohemen concluiu que, na data acordada para a transferência, o imóvel estava “completamente inutilizável” e que nenhum dos lados estava apto a concluir a venda. Assim, Du tinha o direito de cancelar o acordo e receber o reembolso do depósito, acrescido de juros. Os proprietários também foram condenados a pagar as custas processuais.​

Este caso destaca os riscos envolvidos em transações imobiliárias, especialmente em regiões suscetíveis a desastres naturais. A tempestade Auckland Anniversary foi um evento climático extremo que causou destruição significativa na Nova Zelândia, levando o governo a declarar estado de emergência.

