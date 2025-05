Você jamais deve fazer essas perguntas para o ChatGPT

Mesmo que sejam big datas com grande volume de informação, existem temas que ele não está autorizado a falar sobre

Magno Oliver - 04 de maio de 2025

ChatGPT. (Foto: Reprodução/Pexels)

Segundo pesquisa do Traffic Analytics, as plataformas de inteligência artificial da OpenAI, como o ChatGPT, tiveram 2,4 bilhões de acessos em todo o mundo, somente em janeiro de 2024 para cá.

Desse montante, o Brasil é responsável por 5,16% do tráfego total do ChatGPT.

Atingindo, assim, o quarto lugar no ranking de nações que mais utilizam a IA para uso geral. São mais de 123 milhões de acessos.

No entanto, mesmo sendo uma tecnologia para facilitar e ajudar as pessoas no cotidiano, existem assuntos que nem o ChatGPT consegue responder.

O SEO responsável pela gestão da plataforma de inteligência artificial listou algumas perguntas que jamais devemos fazer para ele, pois não teremos resposta precisa.

Você jamais deve fazer essas perguntas para o ChatGPT

1. Perguntar sobre dados pessoais de qualquer pessoa

Quando o assunto é interesse pessoal ou temas sensíveis, eles podem violar a privacidade de indivíduos e a regra de funcionamento de uma inteligência artificial.

Assim, perguntar uma IA sobre dados pessoais de uma pessoa, como informações financeiras, número de telefone, endereço ou dados pessoais é considerado violação de privacidade.

As IAs não atendem a esse tipo de questionamento. Elas são projetadas para proteger informações.

2. Fornecer conselhos médicos

Outro tipo de pergunta que elas não estão autorizadas e programadas para responder.

Assim, as IAs não possuem programação específica para fornecer conselhos médicos específicos, nem que gerem relação médico/paciente.

O indicado para isso é buscar atendimento com profissional especializado. As informações gerais contidas nelas não substituem o atendimento especializado de um profissional de saúde.

3. Comandos para realizar atividades ilegais ou imorais

Além de crime, é violação das leis brasileiras. Assim, solicitar que uma IA realize ou auxilie em atividades ilegais ou imorais não é permito.

Elas foram criadas para seguir diretrizes éticas e os rigores da lei. Tentar usar para fins ilícitos pode resultar em prisão para o usuário.

É totalmente proibido fazer perguntas que incentivam atividades ilegais, como hacking, fraude ou violência. A plataforma reforça que vão contra os princípios da informação e uso responsável da tecnologia.

4. Perguntas filosóficas ou subjetivas

Por serem big datas com grande volume apenas de informação, as IAs não possuem emoções, crenças, sentimentos ou consciência nata.

Assim, esses fatores limitam sua capacidade de responder perguntas filosóficas ou subjetivas de maneira direta e significativa. Elas não conseguem, por exemplo, responder ao questionamento: “O que é o amor?” ou “Qual é o sentido da vida?”.

