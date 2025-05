Como visualizar uma mensagem no WhatsApp sem que o remetente saiba

Existem algumas formas de ler os envios sem que a pessoa descubra

Magno Oliver - 05 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A correria do dia a dia nos faz ficar cada vez mais disponíveis e online para as pessoas e os compromissos da vida adulta.

No entanto, tem dias em que tudo que a gente mais quer é ficar sem responder as pessoas no WhatsApp, ou ler a mensagem de alguém sem que aquela pessoa descubra.

Com a nova atualização do WhatsApp, agora as conversas exibem os famosos “riscos azuis” que mostram aos remetentes se você visualizou ou não a conversa.

Quer fugir desse controle excessivo das redes sociais? Confira alguns truques que separamos para você

Como visualizar uma mensagem no WhatsApp sem que o remetente saiba

Desative o modo de confirmação de leitura. Assim, você vai poder ler mensagens sem notificar os remetentes. Para fazer isso, acesse as configurações do aplicativo e vá até a aba de desativar a opção de confirmações de leitura.

Fazendo isso, os dois risquinhos azuis não aparecerão mais para quem enviar mensagens para você. Vale lembrar que essa configuração também impede que você veja quando as pessoas leram o que enviou.

Outro truque é utilizar o próprio painel de notificações do celular. Isso porque o WhatsApp exibe uma prévia das mensagens que recebemos, permitindo que o usuário leia o conteúdo sem precisar abrir o aplicativo.

Para isso, basta manter as notificações ativadas nas configurações do seu aparelho.

Abrindo um áudio sem precisar ouvi-lo

A versão mais recente do WhatsApp trouxe um recurso que muitos usuários pediam bastante: transcrição de áudios. E agora dá para saber o conteúdo de um áudio sem precisar ouvi-lo com o modo avião.

Ele interrompe a conexão com a internet e permite que as mensagens sejam lidas sem que o remetente saiba. Daí então, você vai abrir a conversa e clicar na opção de transcrever o áudio. Depois é só fechar o aplicativo e desativar o modo avião.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!