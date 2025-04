Alerta geral para todos os brasileiros que usam o WhatsApp

Novos golpes estão acontecendo e qualquer descuido pode transformar uma simples conversa em um grande prejuízo

Pedro Ribeiro - 07 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Viralyft)

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais usados no mundo.

No Brasil, ele está presente no dia a dia de milhões de pessoas — para conversar com amigos, fechar negócios, falar com a família ou até resolver questões bancárias.

Mas, justamente por ser tão popular, o WhatsApp também virou alvo de criminosos que usam o app para aplicar golpes cada vez mais sofisticados.

Alerta geral para todos os brasileiros que usam o WhatsApp

Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum o uso de ligações telefônicas para enganar as pessoas.

Os golpistas se passam por funcionários de bancos e inventam histórias sobre transações suspeitas ou de alto valor, pedindo confirmação da vítima.

A intenção é simples: fazer você revelar dados pessoais e, com isso, roubar seu dinheiro.

Mas não para por aí. Além das chamadas, os criminosos também usam SMS, e-mails e mensagens no WhatsApp.

Muitas vezes, o golpe chega como uma mensagem aparentemente inofensiva, mas que envolve alguma urgência, como uma cobrança, uma compra não reconhecida ou uma suposta promoção.

Como os criminosos conseguem seus dados?

Essa é uma das perguntas mais comuns. Os golpistas conseguem informações de várias formas.

Em muitos casos, eles se aproveitam de vazamentos de dados, roubo de celulares ou até mesmo de informações públicas em redes sociais.

É isso mesmo: seu nome, telefone e até o endereço podem estar disponíveis na internet sem que você perceba.

Basta um descuido nas configurações de privacidade do seu perfil para facilitar o trabalho dos criminosos.

E quando eles têm acesso ao seu número e à sua lista de contatos, fica ainda mais fácil enganar você e seus conhecidos.

Como se proteger desses golpes?

A principal dica é: desconfie sempre. Recebeu uma ligação falando sobre movimentações bancárias suspeitas? Desligue.

Depois, entre em contato diretamente com o banco pelos canais oficiais.

Outro ponto essencial é evitar clicar em links recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mails de remetentes desconhecidos.

Mesmo que pareçam mensagens reais, o ideal é sempre acessar diretamente o site do banco ou aplicativo oficial para checar qualquer informação.

Além disso, mantenha seus dados protegidos nas redes sociais. Evite publicar seu número de telefone ou outras informações pessoais em posts públicos.

O que fazer se você cair em um golpe?

Se perceber que foi vítima de um golpe, é fundamental agir rápido. Primeiro, entre em contato com o seu banco e relate a fraude.

Caso a transação tenha sido feita via Pix, você pode usar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), do Banco Central, que permite solicitar a devolução do dinheiro em até 80 dias.

Também é importante registrar um boletim de ocorrência e guardar todas as provas: prints de mensagens, extratos, e-mails, tudo que possa ajudar na investigação e, quem sabe, na recuperação do seu dinheiro.

Como identificar se o contato é realmente do banco?

Os bancos têm investido em tecnologias para ajudar você a identificar contatos legítimos.

Por exemplo, o Nubank oferece a funcionalidade “Chamada Verificada”, que permite conferir se a ligação é oficial.

Já o Itaú envia alertas sobre transações apenas pelos canais seguros do app.

E lembre-se: nenhum banco pede senhas, dados pessoais ou transferências por WhatsApp ou telefone para cancelar transações. Se isso acontecer, desconfie imediatamente.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!