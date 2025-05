É por isso que o seu ventilador não está funcionando direito

Hoje listamos algumas coisas para você fazer com o seu fiel escudeiro

Anna Júlia Steckelberg - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Só ventiladores)

Se você anda suando mais que tampa de marmita e o ventilador parece mais um soprador de brisa cansada, a culpa pode não ser do calor (nem do Mercúrio retrógrado). A verdade é que seu fiel companheiro está pedindo socorro.

Mas calma, que hoje te explicamos direitinho por que o seu ventilador está agindo mais como um secador de dente do que como um alívio para o calor do cerrado.

É por isso que o seu ventilador não está funcionando direito:

O primeiro vilão da história é aquele que aparece quando você passa o dedo no móvel e sai um pozinho cinza: a poeira. Quando ela se acumula nas hélices, grades e motor, o ventilador gira mais devagar que o processo de um boleto caindo no Pix. Resultado? Menos vento, mais calor e até mais gasto de energia.

Além disso, essa sujeira pode espalhar ácaros e outras coisinhas nada agradáveis pelo ar — ou seja, o que era pra refrescar pode virar vilão da sua rinite.

Sabe aquele ventilador que parece estar fazendo zumba na estante? Hélice desbalanceada. Isso pode acontecer por sujeira acumulada de um lado ou até por pequenos danos. O problema é que essas vibrações prejudicam o motor e, em casos extremos, podem fazer a hélice sair voando como disco de frisbee. E aí, meu amigo, nem o ventilador escapa ileso.

Colocar o ventilador atrás do sofá ou apontado pra parede é tipo tentar refrescar o calor com uma colher de sopa. O posicionamento ideal faz toda a diferença!

Prefira locais arejados, sem obstáculos e com boa circulação de ar. E, claro, janelas abertas ajudam — senão o ventilador só movimenta o ar quente igual sauna, não resolve nada.

Parafusos soltos, falta de lubrificação e conexões malfeitas são os pecados capitais da vida útil de um ventilador. E nem vamos falar daquelas extensões duvidosas que esquentam mais que o próprio motor. A dica é: limpeza regular, checagem dos componentes e uma passada rápida no eletricista de vez em quando.

Deixar o ventilador ligado 24h pode parecer uma boa ideia até ele começar a fazer barulhos que parecem um grilo com gastrite. O motor precisa de descanso — assim como você. Evite deixar o aparelho ligado o tempo todo, especialmente em ambientes vazios.

O ventilador é aquele amigo que te salva nos dias quentes — mas só se você cuidar dele direito. Com um pouco de manutenção, limpeza e posicionamento esperto, dá pra garantir um ambiente fresquinho e sem dramas até o calorão ir embora (o que, em Goiás, pode demorar um pouco).

