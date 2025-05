Formas simples e eficazes de acabar com o cheiro ruim nos ralos

Existem maneiras simples e eficazes de combater esse incômodo sem gastar muito

Ruan Monyel - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Baú das Dicas)

O cheiro ruim vindo dos ralos é um dos problemas mais incômodos dentro de casa, afinal, parece impossível tirar o odor vindo deles.

Por mais que o ambiente esteja limpo, esse cheiro desagradável pode surgir do nada e tomar conta do banheiro, da cozinha ou da área de serviço.

A boa notícia é que existem maneiras simples e eficazes de combater esse incômodo sem gastar muito ou precisar recorrer a produtos químicos caros.

Formas simples e eficazes de acabar com o cheiro ruim nos ralos

Muitas vezes, o mau cheiro nos ralos é resultado do acúmulo de sujeira, gordura, restos de alimentos ou até mesmo de resíduos de sabão que ficam no encanamento.

Com o tempo, esses resíduos se decompõem e liberam odores fortes, e além disso, ralos que ficam secos por muito tempo também contribuem para o retorno do cheiro do esgoto.

Mas antes de pensar em chamar um encanador, vale testar receitas caseiras que já se mostraram eficientes para eliminar de vez o cheiro ruim.

Essas soluções utilizam ingredientes simples, que normalmente temos em casa e que agem profundamente na limpeza e neutralização dos odores.

A primeira dica é misturar meia xícara de bicarbonato com uma xícara de vinagre branco, e despejar lentamente no ralo. Espere a efervescência passar e, após 20 minutos, jogue água quente para finalizar a limpeza.

Outra forma é ferver dois litros de água, adicionar detergente neutro e jogar no ralo. Essa combinação dissolve gorduras e ajuda a remover sujeiras.

Por fim, outro truque é fazer uma pasta com sal grosso e suco de limão, esfregando diretamente na grade dos ralos.

Com essas dicas simples e acessíveis, você consegue manter os ralos sempre limpos e sua casa longe dos odores indesejados.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!