Mãe é presa suspeita de matar filho a machadadas enquanto ele dormia em Buriti Alegre

Vítima tinha apenas 17 anos e foi encontrada morta em cima da cama

Gabriella Pinheiro - 05 de maio de 2025

Adolescente é morto enquanto dormia, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Sem qualquer chance de defesa e de forma brutal, um adolescente, de 17 anos, foi morto a machadadas dentro de casa enquanto dormia. O crime ocorreu em Buriti Alegre, e a suspeita é a própria mãe.

Por volta das 11h, policiais militares foram acionados e compareceram na residência, localizada na Rua João Guilherme Chaves. Ao se dirigirem até uma edícula nos fundos da casa, eles encontraram uma cena marcante: a vítima deitada em uma cama de solteiro, coberta de sangue e com a cabeça esmagada, enquanto a suspeita estava em pé, próximo a uma cama de casal.

Em depoimento, a mulher confessou que realizou o assassinato enquanto o filho ainda dormia, utilizando um machado e que, posteriormente, escondeu o instrumento embaixo do colchão da cama dela. Ao ser questionada pelas autoridades sobre as motivações, ela se limitou a dizer que o adolescente havia pedido para que ela tirasse a vida dele.

Durante uma entrevista, o irmão da suspeita e tio da vítima, que reside no imóvel da frente do mesmo lote, afirmou que na noite anterior, todos teriam jantado juntos e que não observou nenhum comportamento anormal. De acordo com ele, todos foram dormir e, de manhã, notou a ausência do jovem no local de trabalho e decidiu procurá-lo, encontrando a cena do crime.

O mesmo ainda alegou que o machado usado pertence ao pai e que a ferramenta havia desaparecido há alguns dias. Após todos os procedimentos, a área foi isolada até a chegada da Polícia Científica.

A suspeita foi conduzida até a unidade médico hospitalar da cidade, onde foi submetida a exame de corpo de delito. Posteriormente ela foi apresentada até a autoridade policial para lavratura do auto de prisão de flagrante.