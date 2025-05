Onde assistir Corinthians x América de Cali pela Sul-Americana nesta terça-feira (06)

Timão vem embalado após vencer Internacional pelo Brasileirão

Augusto Araújo - 05 de maio de 2025

Corinthians enfrenta América de Cali pela Sul-americana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Embalado após duas vitórias consecutivas, o Corinthians busca estender a boa fase na Copa Sul-Americana. Desta vez, o adversário será o América de Cali, pela 4ª rodada da fase de grupos.

A bola vai rolar a partir das 21h30 desta terça-feira (06), na Neo Química Arena, localizada em São Paulo (SP). Juan Gabriel Benitez (Paraguai) comandará a equipe de arbitragem no confronto.

Na última quarta-feira (30), o Coringão saiu com a vitória na estreia de Dorival Júnior, pela Copa do Brasil. O clube venceu o Novorizontino por 1 a 0, jogando na casa do adversário, graças ao gol de Héctor Hernández.

Já pelo Brasileirão, no sábado (03), o Timão teve um duelo emocionante contra o Internacional. O time paulista saiu na frente com Yuri Alberto, aos 24 minutos da primeira etapa.

Contudo, o Colorado virou, com gols de Aguirre (37 minutos) e Thiago Maia (41). Sendo assim, o Corinthians foram para o intervalo em desvantagem.

Porém, aos 18 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto fez o segundo e igualou o jogo. Depois disso, os próximos gols foram sair apenas na prorrogação.

De pênalti, o camisa 9 do Timão fez o 3 a 2 e Igor Coronado (aos 57 minutos) fechou o placar em 4 a 2. Assim, o Coringão subiu para a 8º colocação, com 10 pontos e ultrapassou o Internacional, 9º, com nove pontos.

Campanha irregular

Já o América de Cali vem para a Sul-Americana em fase inconstante. Nos últimos cinco jogos, venceu duas vezes, empatou outras duas e perdeu uma.

Na partida mais recente, contra o Júnior Barranquilla, pelo campeonato colombiano, as equipes não saíram do 0 a 0 e Los Diablos Rojos ainda tiveram um jogador expulso.

Contudo, pela competição internacional, o América conquistou cinco pontos e está invicto, na segunda colocação do grupo. O Corinthians, por sua vez, ocupa o 3º lugar, com quatro pontos após uma vitória, um empate e uma derrota.

Onde assistir Corinthians x América pela Sul-Americana nesta terça-feira (06)

O SBT fará a transmissão do jogo pela TV aberta, assim como a ESPN pelo sistema de televisão a cabo. Além disso, a plataforma de streaming Disney+ também exibirá o confronto ao vivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!