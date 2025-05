Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de R$ 5,9 mil

Oportunidades são destinadas a duas áreas de atuação

Natália Sezil - 05 de maio de 2025

Prédio do Bloco Administrativo da UFCAT. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT), no Sul goiano, está nos últimos dias de inscrição para o concurso público que busca professores substitutos.

As oportunidades são para as áreas de Psicologia Geral e de Engenharia Civil, cada uma com uma vaga, destinada a candidatos que tenham mestrado.

No caso de Engenharia, as subáreas contempladas são Mecânica das Estruturas, Resistência dos Materiais, Análise Estrutural, Estruturas de Concreto Armado, Projeto Estrutural e Desenho Técnico.

As inscrições para o concurso se encerram às 14h desta terça-feira (06). Interessados devem se candidatar online, pelo Portal de Seleção da UFCAT. A taxa é de R$ 50.

Com jornada de 40 horas semanais, os salários são de R$ 5.949,07. A seleção acontece por meio de Prova Didática.

Mais detalhes, como o cronograma e as especificidades de cada edital, podem ser conferidos no portal de seleção.