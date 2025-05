Governo de Goiás lança concurso com salários de até R$ 10,8 mil; veja como participar

Oportunidades estão distribuídas entre 10 cargos diferentes, em cidades como Goiânia e Anápolis

Natália Sezil - 02 de maio de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Profissionais de Anápolis, Goiânia, Itumbiara e outras cidades goianas podem se inscrever, nos próximos dias, no novo processo seletivo lançado pelo Governo de Goiás.

São 94 vagas para a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), com salários que vão de R$ 3.037,33 a R$ 10,8 mil, mais auxílio-alimentação.

As inscrições abrem na próxima terça-feira (06) e se estendem até às 18h do dia 19 de maio. Interessados devem se candidatar pelo Portal de Seleção do Governo Estadual.

Taxas variam de R$ 40 a R$ 80, a depender do cargo desejado. A isenção pode ser solicitada entre os dias 06 e 08 de maio.

O benefício é concedido para quem é doador de sangue, de medula óssea ou de leite materno, além de candidatos que tenham renda familiar inferior a dois salários mínimos.

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Anápolis, Goiânia, Formosa, Itumbiara, Luziânia e Porangatu.

A seleção acontece por análise curricular, online, e entrevistas, que acontecem presencialmente em Goiânia. Ambas têm caráter classificatório e eliminatório.

Os profissionais selecionados serão contratados pelo período máximo de três anos, podendo ser prorrogado por até cinco anos.

Confira quais são os cargos, vagas e salários: