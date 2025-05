6 brincadeiras mais divertidas da infância de antigamente (a última era um clássico)

Antes dos tablets e smartphones, a diversão era garantida com criatividade e muita correria

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ Nayara Nitole)

Se você cresceu nos anos 80 ou 90, provavelmente tem joelhos ralados, histórias de esconde-esconde que duravam horas e saudades de quando a rua era o nosso playground. Naquela época, a diversão não dependia de Wi-Fi, mas de uma boa turma e muita imaginação.

Vamos relembrar seis brincadeiras que fizeram parte dessa época dourada da infância:

1. Pular corda

Com cantigas como “Um homem bateu em minha porta”, essa brincadeira era sucesso entre as crianças. Além de divertida, ajudava no desenvolvimento da coordenação motora e resistência física.

2. Bolinha de gude

Um jogo de precisão e estratégia, onde o objetivo era acertar as bolinhas dos adversários dentro de um círculo. Desenvolvia paciência e concentração.

3. Pião

Com um barbante, lançávamos o pião para que rodasse o máximo de tempo possível. Uma competição saudável que testava habilidade e destreza.

4. Esconde-esconde

Clássico dos clássicos! Uma criança contava enquanto as outras se escondiam. A adrenalina de não ser encontrado era impagável.

5. Amarelinha

Desenhada no chão com giz, a amarelinha desafiava o equilíbrio e a coordenação das crianças. Pular com um pé só até o “céu” era uma conquista!

6. Cantigas de roda

“Ciranda, cirandinha”, “Atirei o pau no gato”… Essas músicas embalavam as rodas de crianças, promovendo integração e muita diversão.

