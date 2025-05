Nem farinha de trigo, nem ovos: saiba como fazer um pãozinho caseiro simples e delicioso

Vamos te provar que esse preparo é muito simples pode ser incrivelmente saboroso. E o melhor: é saudável de verdade!

Anna Júlia Steckelberg - 04 de maio de 2025

(Foto: YouTube)

Se você pensa que pãozinho caseiro só dá certo com trigo e ovos, prepare-se para mudar de ideia!

A receita que vamos te mostrar agora é perfeita para quem tem restrições alimentares ou quer dar uma variada no cardápio com uma opção mais saudável, sem abrir mão do sabor. E o melhor: fica pronta em menos de 40 minutos!

Você vai precisar:

1 xícara de farinha de aveia (ou arroz, amêndoas… escolha sua preferida!)

1/2 xícara de polvilho doce (é ele quem deixa a massa fofinha)

1 colher de sopa de linhaça dourada triturada

1/2 xícara de água morna (para ativar a linhaça)

1 colher de sopa de azeite de oliva ou óleo de coco

1 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

Modo de preparo:

O “ovo” de linhaça: Misture a linhaça com a água morna e deixe descansar por 5 minutos. Isso vai criar uma espécie de gel, que cumpre o papel do ovo na receita.

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, o polvilho, o sal e o fermento. Acrescente o gel de linhaça e o azeite. Mexa tudo até obter uma massa uniforme e maleável. Se achar que está muito seca, adicione mais água aos pouquinhos.

Divida a massa em 6 porções e modele os pãezinhos como preferir — bolinhas, mini baguetes, o que seu coração (ou fome) mandar.

Por fim, coloque em uma forma untada ou com papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 25 minutos, ou até dourarem levemente.

Dicas:

Quer um toque especial? Misture ervas secas ou sementes como chia na massa.

Para um pãozinho mais macio, use leite vegetal no lugar da água.

Eles combinam super bem com geleias naturais, patê de abacate ou queijinho fresco.

Armazenamento: Na geladeira, duram até 4 dias. No freezer, até 1 mês — é só descongelar e aquecer na airfryer ou forno.

