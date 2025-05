Cães são resgatados de apartamento tomado por incêndio em Anápolis; veja imagens

Móveis foram derretidos pelas chamas e paredes corroídas com cinzas

Thiago Alonso - 06 de maio de 2025

Corpo de Bombeiros extinguiu o incêndio. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira (06), após um incêndio destruir um apartamento localizado no Jardim Suíço, bairro da região Oeste de Anápolis.

Chegando ao local, a corporação logo percebeu uma fumaça densa saindo do edifício, devido à intensidade em que as chamas teriam atingido o imóvel.

Ao adentrar o apartamento, os bombeiros verificaram que todo o interior já estava destruído pelo fogo, com móveis derretidos e paredes corroendo com as cinzas.

Apesar dos esforços, não foi possível fazer muita coisa, uma vez que quase todo o local já estava tomado pelo incêndio, sendo possível apenas extinguir as chamas.

Por sorte, não houve vítimas resultantes do incidente, no entanto, dois cães que estavam dentro do apartamento precisaram ser resgatados pela guarnição.

Agora, um inquérito deve ser aberto para identificar a causa do incêndio, que, preliminarmente, é cogitado ser por motivos elétricos.

