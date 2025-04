Construtora de Anápolis inova em vídeo com “recado” a quem mexer com pessoas casadas

Gravação chamou atenção de internautas ao misturar tema sensível com bom humor

Paulino Henjengo - 29 de abril de 2025

Construtora viraliza com vídeo gravado em cemitério (Foto: Reprodução)

Uma construtora de Anápolis chamou atenção nas redes sociais ao lançar um vídeo inusitado para divulgar um apartamento de luxo no bairro Jundiaí — e o cenário escolhido foi o mais imprevisível possível: o cemitério da cidade.

“Se você gosta de curtir fotos de homem ou mulher casada, eu tenho a moradia ideal para você… Mas, se você é fiel e quer conquistar o sonho da casa própria, eu te apresento o NOW ON”, diz uma possível colaboradora da empresa, em tom descontraído.

O vídeo foi publicado na página oficial da Melo Borges Construtora no TikTok (@meloborgesconstrutora).

A gravação começa com uma jovem dentro do cemitério, fazendo um apelo irreverente: é melhor investir em um apartamento do que se envolver com pessoas comprometidas e acabar “se dando mal”.

Nas redes sociais, o conteúdo rapidamente viralizou por unir humor, ousadia e marketing criativo. Internautas elogiaram a “coragem” da empresa em abordar um tema tão delicado de forma leve e ainda assim conseguir chamar atenção para o empreendimento.

“Problema resolvido, tá aí a solução”, brincou uma seguidora. “Socoorrroooo, eu amei”, comentou outra. Por fim, uma terceira arrematou: “Arrasaram no marketing”.

@meloborgesconstrutora “Se você passa o dia mandando coraçãozinho pra foto de quem nem lembra que você existe… Pode ir se acostumando com o silêncio do cemitério! ⚰️💔😂 Mas se você quer vida de verdade, conectada com o melhor da cidade, moderna, prática e cheia de liberdade, você precisa conhecer o NOW ON! No coração do Jundiaí, em Anápolis, o NOW ON é pra quem quer morar bem, investir com inteligência e curtir cada momento — sem drama! NOW ON: onde a vida acontece de verdade.” @pamela8ribeiro ♬ som original – MeloBorges

