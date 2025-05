Com entrada gratuita todos os dias, Pecuária de Goiânia terá shows com grandes nomes da música

Evento, que é um dos maiores do Centro-Oeste, já tem data e programação confirmada

Isabella Valverde - 06 de maio de 2025

Diversos artistas de peso já foram confirmados. (Foto: Divulgação)

A tradicional Pecuária de Goiânia divulgou a programação de shows da edição 2025 e promete movimentar a capital entre os dias 15 e 25 de maio, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira.

Com entrada gratuita todos os dias, o evento reunirá grandes nomes da música brasileira em uma série de apresentações que contemplam diversos estilos e públicos.

Para garantir o acesso ao evento, o público deve retirar o ingresso gratuitamente no site meubilhete.com ou presencialmente na bilheteria do parque, mediante cadastro com CPF.

No dia escolhido, é sugerida a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais.

Além da programação musical gratuita, o evento contará com três camarotes com estrutura especial e ingressos pagos: o Texas Center, o Puxadinho e o Brahma, voltados a quem busca uma experiência diferenciada durante os shows.

Confira os principais artistas já confirmados no line-up da Pecuária 2025:

15 de maio (quinta-feira) – Gravação do DVD em comemoração aos 50 anos de carreira de Amado Batista, com participações especiais de Fagner, Jackson Antunes, Léo Magalhães, Sérgio Reis, Tânia Mara, Valentina Batista e Zezé Di Camargo & Luciano.

16 de maio (sexta-feira) – Luan Pereira e Edson & Hudson.

17 de maio (sábado) – Projeto Ícones, com Belo e Pablo.

22 de maio (quinta-feira) – Simone Mendes e Leo Foguete.

23 de maio (sexta-feira) – Natanzinho Lima e Wesley Safadão.

24 de maio (sábado) – Murillo Huff (show Ao Vivão) e Matogrosso & Mathias.

Já entre os dias 18 a 21 de maio, o parque estará aberto para visitação e oferecerá ao público outras atrações, como exposição de animais, leilões, palestras, atividades técnicas voltadas ao agronegócio, além de ações de responsabilidade social e ambiental.