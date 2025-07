Paróquia Sant’Ana entra em festa pela padroeira de Anápolis e comunica importante mudança

Outras duas comunidades católicas entram em festa: Paróquia Divino Pai Eterno e Capela Nossa Senhora do Carmo

Paulo Roberto Belém - 11 de julho de 2025

Matriz de Sant’ana, primeira igreja de Anápolis. (Foto: Jorge Felipe)

A padroeira de Anápolis, Sant’Ana, tem o dia de celebração em 26 de julho, mas é neste sábado (12) que as comemorações começam.

Até o dia 27, uma programação especial e barraquinhas acontecem em dias específicos e com um ponto alto: a Paróquia Sant’Ana deixará de ser chamada assim.

O primeiro evento é um almoço especial com feijoada, a partir das 11h30 deste sábado (12). Depois, a parte religiosa começa na segunda (14), com a Adoração de Abertura às 19h30 na sede da paróquia. Agora, entre 17 e 25 de julho, serão realizadas novenas.

Já o dia 26 de julho, dia da padroeira, será um dia mais que especial. Uma Alvorada se inicia às 06h, com café da manhã comunitário em seguida, emendando com missas solenes às 07h e 11h.

Sobre o ponto alto, o momento acontece a partir das 17h, com a procissão que antecede a missa de Elevação à Santuário Diocesano, deixando assim de ser nominado de paróquia, às 18h.

A parte social inclui o Bingo de Sant’Ana no dia 20 e barraquinhas com comidas típicas e shows artísticos para o período de 17 a 20 e de 24 a 27 de julho, na área da Praça Sant’Ana, no Centro de Anápolis.

Gloriosa Festa ao Divino Pai Eterno

Outra paróquia a ter festividades nessa segunda quinzena de julho, e a do Divino Pai Eterno. A programação começa nesta sexta-feira (11) e vai até o dia 20. “Nossa comunidade se reúne em fé, alegria e tradição para viver momentos inesquecíveis”, anunciaram pelo Instagram.

A parte religiosa vem com Alvorada às 06h, Adoração às 18h e Missa às 19h. Isso diariamente no período. Sendo que a parte social com as barraquinhas de comidas típicas e shows ao vivo acontece nos mesmos dias.

No intervalo do período, eventos especiais se destacam. Cavalgada no dia 13, Procissão no dia 19 às 18h, seguida pela missa do dia, Grande Bingo no dia 20 às 14h e encerramento especial com sorteio de rifas organizadas pela paróquia.

Grandiosa Festa em Honra à Nossa Senhora do Carmo

A Capela Nossa Senhora do Carmo também entra em celebração entre 11 e 20 de julho. Por lá, a programação religiosa começa às 19h com Adoração ao Santíssimo, seguida por missas e novenas às 19h, diariamente.

Sobre a parte social, a comunidade divulgou pelo Instagram que realizará barraquinhas com shows ao vivo e bingo, mas não anunciou a ocorrência das atividades.

