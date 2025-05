Essa é a maneira mais eficiente para limpar o fogão

Truque bombando nas redes sociais trouxe ajuda para um problema antigo e difícil de resolver

Magno Oliver - 06 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Doce lar da josi)

Receitas rápidas, almoços, jantares, o fogão é um utilitário doméstico bom de uso, porém difícil de limpar e dar manutenção. Isso porque manchas e resíduos de gordura se acumulam por várias partes do eletrodoméstico.

Assim, conseguir manter o fogão limpo e em bom estado de funcionamento é importante para manter a eficiência do aparelho, além de prolongar a vida útil do item.

Só que na hora de higienizar o fogão, muita gente se perde sobre como fazer uma limpeza regular e o que usar para ter o melhor resultado na higienização do utilitário.

Para te ajudar a resolver esse problema e de forma bem simples e descomplicada, um tutorial no TikTok ganhou os internautas. Vamos aprender o passo a passo.

Essa é a maneira mais eficiente para limpar o fogão

O TikTok essa semana bombou com um truque simples e eficiente para ajudar na limpeza do fogão de forma mais eficiente.

Os internautas mostraram o suco de limão aplicado com um cotonete para higienizar partes difíceis e bem sujas do eletrodoméstico. A técnica mostrou que ajuda bastante, além de ser uma solução econômica e natural para a limpeza doméstica.

Por ser um ingrediente natural poderoso, com propriedades desengordurantes e desinfetantes, ele ajuda a dissolver manchas.

O tutorial consistia em aplicar diretamente um pouco de limão espremido nas superfícies sujas do fogão para remover resíduos difíceis de limpar e acabar com a gordura impregnada.

A técnica faz efeito, pois a acidez do limão também atua como um agente de limpeza suave, sem danificar as superfícies.

Depois de aplicado, você vem com uma bucha umedecida em sabão e esfrega a área que deseja higienizar. Depois é só limpar com um pano molhado e secar com um pano seco.

Assim, a estratégia do cotonete serve para um controle mais preciso, alcançando áreas e cantos difíceis de acesso.

O item também evita que o suco do limão se espalhe demais, o que pode gerar problemas ao aplicar o líquido com um pano ou algum recipiente.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!