O que você podia comprar no supermercado com R$10 antigamente

Bons tempos em que uma única nota fazia milagres no bolso dos brasileiros

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2025

(Foto: EBC / Agência Brasil)

Se hoje você entra no mercado com R$10 e sai com um pacote de bala e um olhar desconfiado do caixa, saiba que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que essa nota era quase uma varinha mágica: bastava sacá-la da carteira para encher a sacola e ainda sobrar troco para um chiclete Big Big.

Vamos embarcar em uma viagem no tempo e descobrir o que dava para comprar com R$10 nos anos 90 e início dos 2000, segundo alguns portais da internet.

Nos anos 90, com R$10, você podia comprar quase um quilo de picanha nacional, que custava em média R$10,50.

Já o arroz, item indispensável na mesa brasileira, saía por R$0,64 o quilo. Ou seja, com R$10, dava para garantir a carne e ainda levar uns quilos de arroz para casa.

O pão francês custava cerca de R$0,10 a unidade. Com R$1, você levava 10 pãezinhos fresquinhos. O leite tipo C de saquinho saía por R$0,54. E o café, companheiro inseparável das manhãs, era vendido por R$2,20 o pacote de 500g. Um café da manhã completo por menos de R$5.

Assistir a um filme no cinema custava por volta de R$5. Após a sessão, dava para saborear um Big Mac por R$2,75.

E se a fome apertasse, um rodízio de churrasco saía por cerca de R$13, mas com R$10 já era possível aproveitar bastante.

As famosas lojas de R$1,99 eram uma febre nos anos 90. Com R$10, você saía com sacolas cheias de utensílios domésticos, brinquedos e até itens de papelaria. Era o lugar ideal para quem queria economizar sem abrir mão de variedade.

É importante lembrar que, apesar dos preços baixos, os salários também eram menores.

Em 1994, o salário mínimo era de R$64. Ainda assim, o poder de compra era significativamente maior do que o atual.

Hoje, a nota de R$10 perdeu cerca de 86,70% do seu valor desde 1994.

Ah, os bons tempos em que R$10 faziam milagres no supermercado! E você, lembra de mais alguma coisa que dava para comprar com essa nota?

