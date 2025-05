Portal 6 é um dos 100 veículos selecionados para programa de transformação digital do Google

Iniciativa tem como objetivo capacitar empresas jornalísticas na adoção de soluções baseadas em inteligência artificial

Isabella Valverde - 06 de maio de 2025

Samuel Leão, editor do Portal 6. (Foto: Elvis Godoi)

O Portal 6 foi um dos 100 veículos de comunicação selecionados para participar da Jornada de IA para Negócios Jornalísticos, programa do Google News que vai apoiar a transformação digital da imprensa brasileira ao longo de 2025.

A iniciativa tem como objetivo capacitar empresas jornalísticas na adoção de soluções baseadas em inteligência artificial, com foco no aumento de receita, no engajamento da audiência e na eficiência operacional.

“É um reconhecimento importante do nosso trabalho e também uma oportunidade de preparar o Portal 6 para o futuro. Vamos aprender com os melhores e aplicar soluções que melhorem ainda mais o nosso jornalismo”, afirma Danilo Boaventura, diretor de Conteúdo do veículo.

O programa oferecerá uma série de ações de capacitação ao longo do ano, incluindo a realização de laboratórios em parceria com a Blue Engine Collaborative, organização internacionalmente reconhecida em estratégia digital.

Os conteúdos abordados vão desde os conceitos básicos de machine learning até aplicações avançadas de inteligência artificial generativa, ferramentas de personalização de conteúdo e estratégias de monetização.

Além disso, os veículos participantes contarão com mentorias individuais e uma avaliação personalizada feita pela FT Strategies, consultoria do grupo Financial Times, voltada ao aprimoramento das estratégias de uso de tecnologia e IA nas rotinas jornalísticas.

Ao final da jornada, cada veículo poderá apresentar os projetos desenvolvidos e receber consultoria técnica dedicada à implementação das soluções em seus processos diários.