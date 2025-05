14 tipos de chefe que todo mundo tem, já teve ou terá no futuro

Apresentadora listou os estilos, explicando cada um e o final rendeu boas risadas; veja o vídeo

Gabriella Licia - 07 de maio de 2025

Larissa Cavalcante é apresentadora de tv e rádio. (Foto: Reprodução via Instagram)

Você já ouviu falar do “chefe Mestre dos Magos”? E do “chefe Nuvem”? Esses e outros apelidos inusitados têm movimentado as redes sociais nos últimos dias graças a um vídeo que viralizou no Reels do Instagram. A proposta é simples: dar nomes criativos (e levemente ácidos) aos perfis de chefes que todos nós já encontramos em algum momento da vida profissional.

Com bom humor e uma pitada de crítica social, a apresentadora Larissa Cavalcante revelou 14 termos que retratam situações que muitos consideram familiares no cotidiano profissional, aproveitando a chance para alfinetar os líderes descompromissados.

Se você está lendo isso e é chefe, respire fundo: talvez você apareça na lista a seguir — mas, com sorte, apenas como inspiração para boas mudanças. Agora, se você é o trabalhador, aproveite para rir e identificar qual desses 14 “tipos de chefes” mais se parece com o seu. Confira abaixo!

14 tipos de chefe que todo mundo tem, já teve ou terá no futuro:

1. Chefe tupperware de vó

Sabe aqueles potes que toda avó tem? Então, esse chefe significa que ninguém sabe de onde veio, mas está lá há anos.

2. Chefe spoiler de série

Ninguém quer ouvir, mas ele insiste em falar o tempo inteiro.

3. Chefe sogra

É aquele que você tem que fingir que gosta.

4. Chefe sauna

É aquele que ganha a vida com o suor dos outros. Ou seja, não faz nada, mas adora dar ordens.

5. Chefe samambaia

Sabe aquele patrão que fica o dia inteiro plantado no mesmo lugar e não serve para nada além de enfeitar o ambiente? Esse mesmo!

6. Chefe Pop Star

O clássico ‘só aparece quando tem plateia’, segundo Larissa Cavalcante.

7. Chefe ‘calça quando você emagrece’

Folgado!

8. Chefe ‘Record’

Nesta, Larissa aproveitou para fazer uma piada com a emissora. Segundo ela, é aquele tipo de patrão que ‘ninguém vê’. Ou seja, nunca está presente na empresa.

9. Chefe Ex-BBB

Sempre tem algum projeto em mente, mas ninguém vê executando.

10. Chefe apêndice

“Se tirar, não faz falta”.

11. Chefe caixinha de surpresa

É aquele que você nunca sabe com qual humor irá aparecer na empresa.

12. Chefe lasanha

É o mais gostoso.

13. Chefe cantor dos ‘Los Hermanos’

“Chato”.

14. Chefe Kid Bengala

Esse, para finalizar, foi o mais polêmico. O termo utilizado pela apresentadora para explicar o título foi um tanto ousado.

Na verdade, faz referência ao ex-ator de filmes adultos. “F*de todo mundo”, finalizou Larissa.

Assista!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Cavalcante (@larissacavalcanteee)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!