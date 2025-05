6 acessórios que fazem qualquer mulher ficar mais atraente

Pequenos detalhes no visual podem fazer toda a diferença — e revelar o poder que essas peças têm

Anna Júlia Steckelberg - 07 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Tina Arte/YouTube)

Você já reparou como certos acessórios têm o poder de transformar um look básico em uma produção de tirar o fôlego?

Mais do que simples enfeites, eles carregam histórias, simbolismos e, claro, um toque de charme.

Seja para expressar personalidade, destacar pontos fortes ou simplesmente adicionar um “quê” a mais, os acessórios certos podem elevar a autoestima e atrair todos os olhares.

6 acessórios que fazem qualquer mulher ficar mais atraente:

1. Brincos

Desde as civilizações antigas, os brincos são símbolos de status e beleza.

Modelos como os maxi brincos ou os de design diferenciado destacam o rosto e conferem um ar de sofisticação. Além disso, brincos bem escolhidos podem realçar traços faciais e complementar o penteado.

2. Colares

Colares, especialmente os de camadas ou com pingentes, atraem a atenção para o colo e pescoço.

Na década de 1990, as gargantilhas (ou chokers) se tornaram ícones de estilo e sensualidade, e continuam em alta até hoje. Elas adicionam um toque moderno e ousado ao visual.

3. Bolsas estilosas

Mais do que funcionais, as bolsas são extensões do estilo pessoal. Modelos como as clutches ou bolsas transversais adicionam elegância e praticidade.

A famosa bolsa 2.55 da Chanel, lançada em 1955, é um exemplo de como uma bolsa pode ser símbolo de independência e sofisticação.

4. Óculos de sol

Inicialmente criados para proteger os olhos, os óculos de sol se tornaram sinônimo de glamour, especialmente após serem popularizados por estrelas de Hollywood como Audrey Hepburn.

Modelos como o cat-eye adicionam um toque retrô e misterioso ao look.

5. Lenços e echarpes

Versáteis e elegantes, lenços e echarpes podem ser usados de diversas formas: no pescoço, cabelo, bolsa ou até como cinto.

Eles adicionam cor e textura ao visual, além de remeterem a ícones de estilo como Audrey Hepburn.

6. Cintos que valorizam a silhueta

Por fim, os cintos, além de funcionais, podem destacar a cintura e criar uma silhueta mais definida. Modelos largos ou com detalhes diferenciados adicionam personalidade e podem transformar completamente um vestido ou blusa.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!