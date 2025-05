6 lugares românticos para o encontro perfeito em Goiânia

Cidade reserva várias experiências para se aproveitar a dois

Thiago Alonso - 07 de maio de 2025

Viela Gastronômica, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Muito além da música sertaneja e do agronegócio, Goiânia é uma cidade repleta de opções quanto o assunto é lazer: parques, restaurantes e shoppings é o que não falta.

No entanto, muito além de simples estabelecimentos, a cidade também guarda destinos com ‘auras’ especiais e com aquele toque romântico, ideais para dates e encontros apaixonados.

Viela Gastronômica

Um destes locais é o Viela Gastronômica, localizado no Setor Sul. Este restaurante italiano não pode passar por despercebido para os amantes apaixonados, uma vez que possui uma ambientação ideal para os pombinhos.

Com um espaço aberto, muito iluminado e um jardim de tirar o fôlego, o espaço do local encanta qualquer um. O mesmo acontece durante a noite, quando um cardápio especial é servida e as luzes — ainda mais românticas — são ligadas.

Lago das Rosas

Tem coisa mais romântica que passar um dia no parque agarradinho com o amor? Claro que não e, por isso, o Parque Lago das Rosas é o programa ideal para se aproveitar a dois.

Seja pelos famosos pedalinhos em formato de cisnes, o gramado verde e a variedade de plantas que o local reserva para os amantes da natureza, cada detalhe se soma ao ambiente apaixonante.

Zen Adega