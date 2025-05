Ativistas católicas protestam com fumaça rosa contra conclave 100% masculino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ativistas católicas agitaram sinalizadores rosas perto do Vaticano nesta quarta-feira (7) para protestar contra a votação exclusivamente masculina no conclave. Horas antes do início da escolha do sucessor do papa Francisco, as manifestantes fizeram referência à fumaça que anuncia a eleição de um pontífice, pedindo que as mulheres também possam ser ordenadas.

“Não podem continuar ignorando 50% da população católica” e “se trancar em uma sala para discutir o futuro da Igreja sem a metade dela”, declarou Miriam Duignan, do Instituto Wijngaards de Pesquisa Católica.

“Quem for eleito deverá ser suficientemente corajoso para abordar seriamente a questão da inclusão das mulheres, porque até agora isso não foi feito, nem mesmo pelo papa Francisco”, lamentou.

“Enquanto o mundo espera uma fumaça preta ou branca, enviamos uma fumaça rosa com a esperança de que a Igreja um dia receba as mulheres como iguais”, explicou Kate McElwee, do grupo de campanha “Conferência para a Ordenação das Mulheres”.

Em documento publicado em outubro, a Igreja Católica reconheceu a falta de visibilidade das mulheres em sua governança. No entanto, deixou em aberto a questão da ordenação feminina como diáconas -uma decepção para as ativistas, que denunciam a marginalização das mulheres por um sistema considerado patriarcal, apesar de seu papel central nas paróquias ao redor do mundo.