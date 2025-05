Fumaça preta sai da chaminé da Capela Sistina; ainda não há papa

Sinal foi dado às 16h, confirmando que processo para escolha continua

Folhapress - 07 de maio de 2025

Fumaça preta saindo da Capela Sistina. (Foto: Reprodução/ Vatican News)

ANDRÉ FONTENELLE

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) – Fiéis católicos no mundo todo terão de aguardar ao menos até esta quinta (8) para o ‘Habemus Papam’. A primeira e única votação do conclave nesta quarta-feira (7) terminou com fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, frustrando o público na praça São Pedro, no Vaticano. O sinal foi dado às 16h (20h) em Roma), confirmando que o processo para a escolha do novo papa continua.

A fumaça preta era, de certa forma, algo esperado diante do histórico dos conclaves. Nenhum dos dez últimos, por exemplo, acabou na primeira votação. De 1903 para cá, o que chegou mais perto disso foi a eleição de Pio 12, em 1939; ele foi escolhido no segundo dia pela manhã, na terceira sessão de voto. Dos mais recentes, Joseph Ratzinger se tornou Bento 16 na quarta votação, e Jorge Mario Bergoglio passou a ser Francisco após a quinta.

O dia começou para os cardeais votantes com a missa “Pro Eligendo Pontifice” (para a eleição do pontífice), às 5h (10h locais) desta quarta (7), na Basílica de São Pedro. A celebração foi conduzida pelo decano do Colégio Cardinalício, Horas depois, os cardeais seguiram para uma reza na Capela Paulina antes de partirem, em procissão, para a Capela Sistina. Às 12h46 (17h46 em Roma), o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, o arcebispo italiano Diego Giovanni Ravelli, proclamou o ‘extra omnes’ (todos fora), ordenando que todos os que não participam da eleição deixassem a Sistina. As portas foram trancadas, marcando o início do conclave.

Encerrada esta primeira votação, os cardeais partirão para seus aposentos –a maioria está hospedada na Casa Santa Marta–, onde descansarão para continuar o conclave nesta quinta (8). A partir deste segundo dia, são duas votações no turno da manhã e duas no período da tarde/noite. Se a primeira votação de cada turno não eleger um candidato, a seguinte começa imediatamente.

Caso esta também termine sem ninguém alcançar dois terços dos votos, as cédulas de cada cardeal das duas sessões são queimadas juntas. Ou seja, a fumaça preta só aparece uma vez. Isso também vale para o turno da tarde/noite. Isso quer dizer que, se nas quatro votações não houver um eleito, a fumaça preta só aparecerá duas vezes naquele dia.

Dos cardeais que participaram deste conclave, sete são brasileiros. Por ordem de idade, Paulo Cezar Costa, 57; Jaime Spengler, 64; Sérgio da Rocha, 65; Leonardo Steiner, 74; Orani Tempesta, 74; e João Braz de Aviz, 78. O oitavo cardeal do Brasil, dom Raymundo Damasceno Assis, 88, não pode votar por ter mais de 80 anos.