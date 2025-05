Governo dos EUA oferece cursos de inglês gratuitos para estrangeiros; saiba como se inscrever

A ideia é ensinar inglês de forma acessível, com foco no uso prático e na comunicação do dia a dia

Pedro Ribeiro - 07 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Se você está procurando cursos de inglês gratuitos e de qualidade, essa pode ser a sua chance de começar ou continuar seus estudos no idioma mais falado do mundo.

O governo dos Estados Unidos está oferecendo uma oportunidade incrível para estrangeiros que desejam aprender inglês sem precisar sair de casa e sem pagar nada por isso.

A iniciativa vem da plataforma USA Learns, um projeto apoiado pelo governo dos Estados Unidos que oferece cursos de inglês gratuitos para pessoas do mundo todo.

O conteúdo é 100% online, interativo e voltado tanto para iniciantes quanto para quem já tem algum conhecimento no idioma.

A proposta é simples: tornar o inglês acessível para todos, com foco na comunicação do dia a dia, no vocabulário prático e em habilidades importantes para quem vive ou pretende viver em países de língua inglesa.

A plataforma oferece três cursos principais:

Curso para iniciantes

Indicado para quem está começando do zero. Com 20 unidades em vídeo, o curso ensina como fazer perguntas simples, falar sobre o clima, dar direções e usar expressões básicas. Tudo de forma interativa, com exercícios práticos e explicações claras. Curso intermediário

Ideal para quem já sabe um pouco de inglês e quer avançar. Neste módulo, os alunos aprendem a se comunicar em situações mais complexas, como conversas sobre trabalho, família e vida em comunidade. Curso de compreensão auditiva e leitura

Esse curso ajuda o estudante a desenvolver sua capacidade de escutar e entender melhor o inglês falado, além de ensinar como ler e interpretar textos como reportagens de jornal.

Além disso, há conteúdos extras voltados para áreas específicas como enfermagem, tecnologia e outras profissões. É uma ótima opção para quem quer se preparar melhor para o mercado de trabalho internacional.

Durante os cursos, você vai:

Ampliar seu vocabulário;

Melhorar sua pronúncia;

Praticar leitura e escrita;

Aprender gramática de forma natural;

Aumentar sua compreensão auditiva;

Desenvolver habilidades para o uso cotidiano do idioma.

Como funciona a plataforma USA Learns?

A USA Learns é uma plataforma online gratuita e bastante intuitiva. Você estuda no seu tempo, de onde quiser, apenas com acesso à internet. Mais de 7 milhões de pessoas já passaram pelos cursos oferecidos por lá, o que mostra o alcance e a qualidade do projeto.

Além das videoaulas, você encontra quizzes, atividades interativas e uma biblioteca completa com materiais adicionais para reforçar o aprendizado. Tudo isso sem custo algum.

Como se inscrever nos cursos de inglês gratuitos

Para começar a estudar é simples. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial da plataforma: https://www.usalearns.org. No topo da página, clique em “Get Started”. Em seguida, vá até “Register” e preencha seus dados. Após o cadastro, você receberá um e-mail de confirmação. Pronto! Agora é só acessar o curso e começar a estudar.

Não é necessário morar nos Estados Unidos ou ter visto. Os cursos de inglês gratuitos são acessíveis para qualquer pessoa interessada em aprender.

Por que aproveitar essa oportunidade?

Estudar inglês abre portas. Seja para conquistar um emprego melhor, fazer uma viagem internacional, acompanhar filmes e séries sem legenda ou até se preparar para uma nova vida fora do país, dominar o idioma é essencial.

Com os cursos de inglês gratuitos oferecidos pelo governo dos EUA, você aprende com qualidade, no seu ritmo, e sem gastar nada por isso.

