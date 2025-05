Placa com promoção só para os mais corajosos chama atenção em bar

Para não atrapalhar o encontro amoroso da clientela, estabelecimento publicou uma proposta que bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 07 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @butecoprivado)

As placas são informativos importantes e muito presentes em nossas vidas. Onde quer que você esteja ou vá, lá estará uma placa com alguma informação.

E foi pensando nisso que uma placa colocada na entrada de um bar causou muitas risadas e memes que viralizaram na internet. Os frequentadores acharam de tom polêmico.

O recado estampava uma frase que mistura humor e ousadia, apostando na coragem dos clientes como uma forma inusitada de marketing de relacionamento e divulgação.

Com letras garrafais marcadas e uma pitada de provocação, a placa se destacou muito entre as tradicionais promoções de bebida ou porções grátis pra clientela.

A frase, escrita em um quadro de cartolina na entrada do Bar do Lucas, dizia: “Promoção Bar do Lucas! – Você pode trazer sua namorada, esposa ou amante, mas, se trouxer as três de uma vez, não paga a conta”.

A ideia, segundo o dono, era encontrar uma forma divertida de atrair atenção em meio à concorrência. Foi então que Lucas percebeu um fato muito corriqueiro no bar e decidiu usar isso como vantagem.

Segundo o proprietário, muitos clientes gostavam de marcar dates no bar trazendo amantes, esposas ou mesmo as namoradas. Foi então que de tanto perceber essa movimentação, ele teve o start para a ideia.

A ação não tinha objetivo real de se levar ao pé da letra, foi apenas uma brincadeira com o fluxo da clientela presente.

A placa logo foi compartilhada nas redes sociais e divertiu os internautas, que se impressionaram com a ousadia.

“Os caras estão dando ideia para louco, olha o marketing, maluco!”, comentou um seguidor na publicação.

Confira a publicação da placa que viralizou:

