Placas em estabelecimento chamam atenção de clientes: “tá proibido amar”

Devido a algumas circunstâncias de funcionamento, a direção teve que tomar algumas medidas drásticas

Sem as famosas placas de mensagens e orientações aos clientes, digamos que um estabelecimento não pode se chamar estabelecimento.

As placas informam, orientam, cobram e também denunciam coisas e atitudes das pessoas ao redor. Elas passam sempre uma intenção de comunicação.

No entanto, não só uma, como várias placas encontradas em um estabelecimento comercial ganharam a atenção dos clientes pela forma curiosa que abordaram determinados temas.

A história chamou tanta atenção, que as placas viralizaram e foram parar no Instagram do @pradinho.br. Os internautas reagiram bastante às mensagens.

Algumas placas fixadas em um estabelecimento comercial chamaram atenção dos clientes pelas formas curiosas com que abordaram um tema delicado: demonstrações públicas de afeto.

Logo na entrada do local, os visitantes se deparam com duas placas que exibiam as seguinte mensagem: “Atenção, proibido exagero de afeto e carinho neste estabelecimento. Ambiente familiar”. A outra dizia que “Não damos ou vendemos gelo para bebidas compradas fora!”.

As frases, curtas e diretas, despertaram reações diversas, que vão desde o bom humor até críticas mais severas. Havia também uma terceira placa, mas a mensagem era uma repetição da placa sobre o afeto em ambiente familiar.

Alguns clientes enxergaram o recado como uma tentativa bem-humorada de manter um ambiente mais equilibrado, principalmente para famílias com crianças pequenas. Já outros interpretaram o aviso como uma forma de censura desnecessária, alegando que o carinho entre casais não deveria ser visto como algo problemático.

A proposta, segundo os donos do estabelecimento, era evitar situações desconfortáveis ou constrangedoras para os demais clientes do espaço.

Os avisos logo foram parar nas redes sociais e os internautas se divertiram com a primeiro, enquanto outros não entenderam bem o motivo da segunda.

“Tá proibido amar”, disse uma internauta.

“Não dar ok, agora NÃO VENDER GELOOOOO”, afirmou outro sem entender.

Confira o vídeo completo das plaquinhas

