Motorista de app revela regra que pais deveriam saber ao acionar corrida para filhos

Vídeo gravado pelo profissional mostra o exato momento em que ele precisa explicar para passageira sobre o problema: "volta para a casa"

Gabriella Licia - 08 de maio de 2025

Motorista de aplicativo passou por situação desgastante com cliente. (Foto: Reprodução)

Utilizar as plataformas de viagens, como Uber, 99Pop e outras inúmeras, se tornou um hábito bem comum entre a grande maioria de brasileiros. No entanto, existem algumas regras fundamentais para pais e um motorista de app precisou ensinar isso de uma maneira desgastante.

A situação aconteceu na última quinta-feira (1°), quando o motorista – não identificado – foi acionado por uma mulher. Mas, quando chegou no local informado, encontrou uma adolescente, de 13 anos. Segundo a garota, ela estaria indo ao shopping sozinha, com o consentimento da mãe.

O profissional perguntou a idade e onde estaria a responsável por ela. A passageira explicou que a tutora teria saído para trabalhar e, antes, permitido que ela se deslocasse, através da plataforma, para encontrar as amigas.

“Desculpa, mas eu não posso te levar. É contra as regras do aplicativo. Eu não posso levar menor de idade [desacompanhada]”, disse o motorista. Durante toda a conversa, a adolescente rebatia, dizendo “minha mãe está te pagando, então você tem que me levar”, com impaciência.

O homem tentou explicar diversas vezes que existiam regras e que não poderiam ser descumpridas, principalmente em relação ao transporte de menores. Por fim, ele pediu para que ela descesse do carro.

“Está na regra. Eu, como motorista, não posso. Infelizmente não tem como. Você está com a chave da sua casa aí? Então vou ter que pedir para voltar para a casa. Pode dar problema para mim. Me desculpa, de verdade”, disse o profissional.

“Já não basta me levar, ainda quer me dar lição de moral? Me poupa!”, retrucou a adolescente, que desceu do carro enfurecida.

Confira a publicação completa:

