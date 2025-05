O valor mensal que uma pessoa precisa ganhar por mês para ser considerada rica no Brasil

08 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil)

Você já se perguntou qual é o valor necessário para ser considerada uma pessoa rica no Brasil?

Em um país com tanta desigualdade, essa é uma dúvida comum e que desperta muita curiosidade.

Afinal, em tempos de redes sociais e ostentação, é fácil pensar que ser rico é ter carro importado, viagens internacionais e roupas de grife. Mas será que é só isso?

Ou existe um valor específico que separa os ricos do restante da população?

De acordo com um estudo do FGV Social, realizado com base em dados da Pnad Contínua e do Imposto de Renda, uma pessoa rica no Brasil — mais especificamente aquela que faz parte do 1% mais rico da população — precisa ganhar cerca de R$ 27 mil por mês.

Já quem está no grupo ainda mais seleto, o 0,1% mais rico, tem uma renda média mensal de impressionantes R$ 95 mil.

Para ter uma ideia do contraste, o brasileiro médio recebe em torno de R$ 3.222 por mês, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Isso significa que os super-ricos ganham mais de 14 vezes esse valor. O abismo é enorme.

O que diferencia uma pessoa rica no Brasil?

Não se trata apenas da renda mensal. Uma pessoa rica no Brasil geralmente também tem acesso a um conjunto de bens e oportunidades que vão além do salário.

Entre os mais ricos, os imóveis representam cerca de metade do patrimônio total.

A outra metade costuma estar dividida entre carros, ações na bolsa de valores, participações em empresas e outros tipos de investimentos.

Além disso, os super-ricos normalmente têm acesso a educação de ponta, plano de saúde particular, segurança privada, viagens internacionais frequentes e uma rede de contatos que facilita ainda mais a geração de renda. É um círculo que se retroalimenta.

Quantas pessoas fazem parte desse grupo?

O 1% mais rico do Brasil representa aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Já o 0,1% — os mais ricos entre os ricos — equivale a cerca de 156 mil indivíduos.

Para visualizar, esse número seria quase o suficiente para encher dois estádios do Maracanã.

Apesar de parecerem muitos, esses grupos são extremamente pequenos em relação à população total do país. E são eles que concentram uma grande fatia da riqueza nacional.

A renda está ficando ainda mais concentrada

Outro dado importante vem do FGV-Ibre: entre 2017 e 2022, o 0,01% mais rico (os milionários) viram sua renda quase triplicar.

Enquanto isso, os 95% mais pobres — mais de 146 milhões de brasileiros — tiveram um aumento médio de apenas 33% no mesmo período.

A desigualdade não só persiste, como também cresce. O topo da pirâmide foi o que mais se beneficiou: o grupo dos 5% mais ricos teve um aumento de 51% na renda, o top 1% teve 67% e o top 0,1% chegou a 87%.

Esses dados mostram que, no Brasil, quem já é rico está ficando ainda mais rico e mais distante do restante da população.

