Onde assistir Avaí x Atlético-GO pela Série B neste sábado (10)

Dragão vai para Florianópolis embalado após voltar a vencer na competição

Augusto Araújo - 08 de maio de 2025

Avaí e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (10). (Foto: Reprodução / Bruno Corsino – ACG)

Construindo uma reação na Série B, o Atlético volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Avaí, em partida válida pela 7ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 16h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Wagner Nascimento Magalhães irá comandar a equipe de arbitragem.

Na última segunda-feira (05), o Leão da Ilha foi derrotado pelo Goiás, jogando no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

O clube catarinense chegou a sair na frente, com um gol de JP aos 20 minutos da primeira etapa. Contudo, os torcedores mal puderam comemorar.

Isso porque, aos 23, Pedrinho já deixou tudo igual para o Esmeraldino. Na sequência, aos 29 minutos, Lucas Lovat virou o placar e decretou o resultado final de 2 a 1.

Assim, o Avaí caiu para a 5ª posição da Série B, com 11 pontos. Inclusive, ele foi ultrapassado pelo Goiás, que está na vice-liderança, com 13 pontos (mesma pontuação que o Vila Nova, mas com um gol a menos de saldo).

Alívio

Já o Dragão pode respirar ares mais altos, após voltar a vencer na competição. No último domingo (04), o Rubro-Negro superou o Novorizontino, jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O gol solitário da partida foi marcado por Marcelinho, aos 30 minutos da primeira etapa. Mas o 1 a 0 foi suficiente para garantir os três pontos para o Atlético.

Assim, os goianos subiram para a 12ª colocação na Série B, com nove pontos conquistados em seis jogos. O Novorizontino, por outro lado, caiu para 13º, apesar de ter a mesma pontuação.

Onde assistir Avaí x Atlético-GO pela Série B neste sábado (10)

A Rede TV fará a transmissão do confronto pelos canais abertos de televisão, assim como a ESPN pelos de assinatura a cabo.

Pelas mídias digitais, a plataforma de streaming Disney+ e o canal de YouTube Desimpedidos também vão exibir a partida ao vivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!