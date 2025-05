Caixa anuncia seleção para estagiários de nível médio, técnico e superior

Interessados devem estar atentos ao prazo de inscrição

Davi Galvão - 09 de maio de 2025

Caixa anunciou processo seletivo para vagas de estágio (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um processo seletivo para vagas de estágio de níveis médio, técnico e superior, com oportunidades distribuídas em todas as regiões do país.

As inscrições serão realizadas entre os dias 12 de maio e 5 de junho, exclusivamente pelo site da Super Estágios, agente de integração responsável pela seleção.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, seja ela pública ou privada, e ter no mínimo 16 anos.

O processo assegura a reserva de 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para indígenas.

As oportunidades de estágio para nível superior são destinadas a estudantes dos cursos de Direito, Arquitetura, Engenharia, Economia, Tecnologia da Informação e Projetos Sociais — incluindo Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciência Política.

O processo seletivo da Caixa inclui uma prova online para todos os candidatos. Para os cursos de nível superior, também haverá etapa de entrevista. A bolsa-auxílio oferecida é de até R$ 1.100 para estagiários do ensino superior e de R$ 500 para os níveis médio e técnico, além de auxílio-transporte de R$ 130 por mês.

O contrato de estágio tem duração inicial de seis meses, podendo ser renovado por até dois anos.

