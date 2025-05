Gerador pega fogo e “apagão” toma conta da Avenida Pedro Ludovico

Semáforos também pararam de funcionar, pedindo cuidado redobrado dos motoristas

Natália Sezil - 09 de maio de 2025

“Apagão” se estende por várias ruas. (Foto: Reprodução)

Um gerador pegou fogo na Avenida Pedro Ludovico, importante via no Centro de Anápolis, na noite desta sexta-feira (09).

Com isso, um “apagão” tomou conta do trecho, ao longo de aproximadamente cinco quarteirões.

Segundo testemunhas, o escuro vai desde a Academia Corpo e Movimento, no cruzamento com a Rua Bela Vista, até o Hospital São Zacarias, na esquina com a Avenida Getulino Artiaga.

Motoristas devem ficar especialmente atentos, já que os semáforos também deixaram de funcionar.

